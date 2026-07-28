Aceptan tecnologías digitales para mejorar la tuberculosis

La investigación, difundida este lunes por la Fundación Etikos de República Dominicana, fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno Infantil Dr. Hugo Mendoza (Cenismi).

En colaboración con la Universidad de Washington, mediante un estudio de métodos mixtos, que incluyó grupos focales y una encuesta aplicada a 137 pacientes con tuberculosis atendidos en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

90.5 % FAVORECE USO DE CELULARES EN SALUD

Entre los principales hallazgos destaca que el 90.5 % considera que los teléfonos celulares pueden utilizarse para apoyar la atención en salud, y que el 83.9 % desea recibir mensajes de texto con información y recomendaciones de salud.

Además, cerca del 91 % considera apropiado recibir recordatorios para tomar sus medicamentos, casi 90 % posee un teléfono celular personal y la mayoría lo utiliza varias veces al día y el 98 % reportó acceso a internet en los últimos tres meses.

Los investigadores encontraron además que, aunque existe una amplia disposición para utilizar tecnologías digitales.

PERSISTEN BRECAS SOBRE CONOCIMIENTOS

Otra información arrojada es que persisten brechas importantes de conocimiento sobre la enfermedad. Solo alrededor del 40 % de los participantes manifestó sentirse bien informado sobre la tuberculosis, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación sanitaria.

El estudio propone el uso de la Terapia Observada por Video (Video Observed Therapy o VOT), una estrategia que permite a los pacientes registrar o transmitir mediante video la toma de sus medicamentos desde su hogar.

Esto reduce desplazamientos y facilitando el seguimiento por parte del personal de salud. Esta modalidad podría beneficiar especialmente a personas con dificultades económicas o de acceso a los servicios sanitarios.

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