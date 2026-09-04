Abinader resalta modernización y competitividad del campo RD

Abinader habló este 4 de septiembre en el el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana.

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PUNTA CANA.- El presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso del Gobierno con la transformación y modernización del sector agropecuario mediante la mecanización, innovación y formación de capital humano, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y elevar la competitividad del campo.

Durante el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) destacó la importancia del diálogo permanente con los productores.

Manifestó que el arroz constituye uno de los principales puntos de negociación con Estados Unidos en las conversaciones sobre tarifas, debido a su importancia para la seguridad alimentaria.

MECANIZACIÓN Y FORMACIÓN

Explicó que el Gobierno, junto al Ministerio de Agricultura, desarrolla programas de mecanización para aumentar la productividad y reducir la dependencia de mano de obra extranjera.

También citó como prioridades la capacitación técnica, la investigación, el acceso al agua y la integración entre el Estado, las universidades y el sector productivo.

Advirtió sobre los efectos de la sequía y la variabilidad climática y llamó a fortalecer la capacidad de respuesta del país. Recordó que durante la pandemia la producción nacional permitió garantizar el abastecimiento interno.

DESAFIOS DEL CAPITAL HUMANO Y TECNOLOGÍA

De su lado, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, señaló que el relevo generacional es uno de los principales desafíos del sector y abogó por atraer a los jóvenes mediante una agricultura basada en tecnología, innovación y conocimiento.

Informó que 315 técnicos y profesionales han sido incorporados a cinco programas de formación especializada, mientras el Programa Nacional de Mecanización busca reducir costos, elevar la productividad y mejorar la rentabilidad.

AGROINDUSTRIA SUPERA LOS US$10,000 MILLONES

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó la modernización de la agroindustria y el acceso a financiamiento.

Afirmó que las exportaciones agroindustriales superan los US$10,000 millones y resaltó mejoras logísticas que han reducido a menos de 24 horas la permanencia de contenedores en los puertos.

La JAD informó que más de 700 productores participaron en el encuentro, donde también fueron presentadas recomendaciones para fortalecer las políticas públicas del sector.

an/am