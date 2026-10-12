Abinader registra imagen positiva en ranking regional

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SANTO DOMINGO.- El presidente dominicano, Luis Abinader, obtuvo un 51.9% de valoración positiva en octubre, según una encuesta de CB Global Data que evaluó a 18 mandatarios de América Latina.

El informe atribuye a Abinader un 20.7% de opiniones muy buenas y un 31.2% buenas. La imagen negativa alcanzó el 42.5%, mientras que el 5.6% de los encuestados no respondió o no expresó una opinión.

El resultado representa un aumento de 1.1 puntos porcentuales respecto a septiembre, cuando registró un 50.8% de valoración favorable.

El estudio sitúa a Claudia Sheinbaum, de México, con un 69.3%, y a Nayib Bukele, de El Salvador, con un 68.3%. Abinader figura con un 51.9%, seguido de Laura Fernández, de Costa Rica, con un 51.0%, y Abelardo de la Espriella, de Colombia, con un 49.7%.

En el extremo inferior de la medición aparecen Bernardo Arévalo, de Guatemala, con un 31.0% de imagen positiva, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, con un 32.3%.

La encuesta se realizó del 5 al 8 de octubre de 2026, mediante entrevistas en línea a una muestra de 2,966 personas. El margen de error reportado es de 1.8%.

dh/am