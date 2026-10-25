Abinader reforzó seguridad en frontera ante situación en Haití

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SANTIAGO.- El Gobierno reforzó la seguridad en la frontera con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, ante la situación que atravesaba Haití.

El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que «nosotros estamos en sesión permanente y hemos mantenido un monitoreo constante de los acontecimientos en el vecino país».

El mandatario fue abordado por la prensa durante la jornada de inclusión social «Primero Tú», realizada en el sector Pekín, de Santiago, donde informó que esa tarde sostendría una reunión con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, a su regreso a Santo Domingo.

Indicó que el Gobierno mantuvo comunicación con el Grupo de Supresión de Pandillas y con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tuvo previsto volver a hablar este lunes para conocer las acciones que se desarrollan en Haití y determinar si tenían alguna repercusión en territorio dominicano.

DESPLIEGUE MILITAR

«Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobrerreforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad», declaró.

En cuanto al despliegue militar, Abinader precisó que el país contaba con cerca de 11,000 hombres y que se incorporaron dos batallones adicionales en la zona sur de la frontera, junto con equipos pesados y de artillería.

Sobre una posible ayuda y otros aspectos de la respuesta dominicana, explicó que se trató de asuntos de seguridad que debieron manejarse de manera reservada.

SANTIAGO.- El Gobierno reforzó la seguridad en la frontera con dos batallones adicionales, equipos pesados y artillería, ante la situación que atravesaba Haití.

El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que «nosotros estamos en sesión permanente y hemos mantenido un monitoreo constante de los acontecimientos en el vecino país».

El mandatario fue abordado por la prensa durante la jornada de inclusión social «Primero Tú», realizada en el sector Pekín, de Santiago, donde informó que esa tarde sostendría una reunión con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, a su regreso a Santo Domingo.

Indicó que el Gobierno mantuvo comunicación con el Grupo de Supresión de Pandillas y con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tuvo previsto volver a hablar este lunes para conocer las acciones que se desarrollan en Haití y determinar si tenían alguna repercusión en territorio dominicano.

DESPLIEGUE MILITAR

«Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobrerreforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad», declaró.

En cuanto al despliegue militar, Abinader precisó que el país contaba con cerca de 11,000 hombres y que se incorporaron dos batallones adicionales en la zona sur de la frontera, junto con equipos pesados y de artillería.

Sobre una posible ayuda y otros aspectos de la respuesta dominicana, explicó que se trató de asuntos de seguridad que debieron manejarse de manera reservada.

jt-am