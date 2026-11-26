SANTO DOMINGO .– El presidente Luis Abinader reconoció este miércoles a 151 estudiantes de las 18 regionales educativas del país con el Galardón Diploma de Máxima Excelencia 2025-2026, por su alto rendimiento académico, disciplina y liderazgo.

Los galardonados mantuvieron calificaciones superiores a los 90 puntos durante los seis años de secundaria, además de cumplir requisitos de asistencia, conducta ejemplar y compromiso comunitario. Recibieron computadoras o tabletas, medallas, certificados y becas universitarias.

La estudiante Crisbel Almánzar Santos, del Liceo Pedro Mir, de San Francisco de Macorís, obtuvo el primer lugar nacional con un índice académico de 99.74 puntos.

Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio Nacional, Abinader destacó el potencial de los jóvenes y expresó su orgullo por una generación que considera preparada para asumir importantes responsabilidades en el futuro.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció el lanzamiento del Programa Inicial en Superación y Avance Educativo (PIENSA), destinado a identificar y desarrollar talentos desde edades tempranas mediante mentorías, becas, recursos tecnológicos y acompañamiento personalizado.

La iniciativa integrará al menos 24 programas educativos, entre ellos robótica, olimpíadas académicas, STEAM y liderazgo estudiantil. Comenzará con una experiencia piloto en secundaria y posteriormente se extenderá a estudiantes desde cuarto grado de primaria.

De Camps informó que más de 4,300 centros públicos han incorporado la robótica educativa y el enfoque STEAM, mientras que 93 becas fueron confirmadas para integrantes de la promoción reconocida.

La premiación coincide con los 30 años del Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil, que promueve la excelencia y la formación integral de la juventud dominicana.

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