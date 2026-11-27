Por tercer año consecutivo, el jefe de Estado inicia estos almuerzos en la sede de Defensa.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader compartió un almuerzo navideño con miembros de las Fuerzas Armadas en la sede del Ministerio de Defensa (MIDE), en un encuentro que reafirma el acercamiento del mandatario con los militares y el reconocimiento a su labor en defensa de la soberanía nacional.

Por tercer año consecutivo, el jefe de Estado, en su condición de autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, escogió esa institución para iniciar los tradicionales almuerzos navideños, una iniciativa que busca fortalecer la integración, la solidaridad y el reconocimiento al personal militar.

RECEPCIÓN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

Abinader fue recibido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto a integrantes del Estado Mayor General y representantes de oficiales, suboficiales, alistados, asimilados militares y personal de apoyo de las distintas dependencias castrenses.

Durante el encuentro, Fernández Onofre destacó el significado de la visita presidencial para los hombres y mujeres de uniforme, especialmente durante las festividades navideñas, cuando cobran mayor importancia los valores familiares y la unidad.

«Un comandante que almuerza con su tropa es un comandante que manda con el corazón», expresó el ministro, al considerar que el gesto constituye un reconocimiento al esfuerzo, la entrega y el sacrificio de quienes sirven a la patria.

RECONOCEN LABOR DE LOS SOLDADOS EN LA FRONTERA

El titular de Defensa también reconoció la labor de los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que permanecen desplegados en la zona fronteriza y en los espacios marítimos, aéreos y terrestres del territorio nacional, garantizando la seguridad de la población durante las festividades.

Fernández Onofre resaltó, además, el proceso de transformación y modernización de las Fuerzas Armadas impulsado bajo las directrices del presidente Abinader, orientado al fortalecimiento de las capacidades operacionales, la profesionalización del personal y el mejoramiento de las condiciones de vida de los militares y sus familias.

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