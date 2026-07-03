Abinader inaugurará 9 obras fin de semana en tres provincias

Abinader durante uno de sus recorrido, observa el Ministro Paliza.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader agotará este fin de semana una intensa agenda de trabajo en las provincias Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde encabezará la inauguración de nueve obras de infraestructura vial, salud, educación y deportes.

El Mandatario también participará en actividades orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos y el desarrollo de la Línea Noroeste.

SÁBADO EN MONTECRISTI

La jornada del sábado comenzará en Manzanillo con la entrega de títulos de propiedad a familias de esa comunidad.

Posteriormente, el mandatario dejará en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en Montecristi, con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación entre los organismos de socorro y seguridad.

Durante el recorrido también inaugurará la carretera Palo Verde-Laguna Verde, una obra destinada a mejorar la conectividad y facilitar el transporte de residentes, productores y visitantes de la zona.

HOSPITAL, CARRETERA Y TECHADO EN ESCUELA

Más adelante pondrá en servicio el Hospital Municipal de Guayubín, con el que se busca ampliar y fortalecer la atención médica para miles de habitantes del municipio y comunidades cercanas.

La agenda incluye además la inauguración del techado del Centro Educativo Luis José Antonio, infraestructura que servirá para actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas, así como un encuentro con estudiantes.

El jefe de Estado concluirá la jornada con la inauguración de la carretera Hatillo Palma-Derramadero-Agua de Luis, obra que contribuirá a dinamizar la movilidad y el desarrollo económico de esas comunidades.

DOMINGO EN DAJABÓN Y SANTIAGO RODRÍGUEZ

El domingo, Abinader iniciará sus actividades en el distrito municipal Manuel Bueno, provincia Dajabón, donde dejará inaugurada la reconstrucción de la carretera Cruce La Lana-Manuel Bueno-El Aguacate.

Posteriormente se trasladará a Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez, para inaugurar el play de sóftbol El Fundo, una instalación destinada a fomentar la práctica deportiva y la recreación comunitaria.

Abinader concluirá su agenda en Sabaneta con la inauguración del nuevo recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, apertura de la carretera Sabaneta-Cruce Los Quemados y un encuentro con la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste.

an/am