Argentina sufre, pero avanza a octavos; Egipto hace historia

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MIAMI.- La campeona defensora, Argentina necesitó de la prórroga para derrotar 3-2 a Cabo Verde y asegurar su clasificación a los octavos de final de la 2026 FIFA World Cup.

Lionel Messi abrió el marcador a los 28 minutos, pero Cabo Verde respondió con un tanto de Deroy Duarte en el complemento para igualar el encuentro y llevar la definición al tiempo extra. Allí, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste, Sidny Lopes Cabral empató nuevamente y, finalmente, Cristian Romero sentenció el 3-2 de cabeza tras un córner ejecutado por Messi.

Pese a la eliminación, Cabo Verde dejó una de las actuaciones más destacadas del torneo, poniendo contra las cuerdas al vigente campeón y confirmándose como la gran revelación del Mundial.

EGIPTO HACE HISTORIA

En el otro duelo de la jornada, Egipto hizo historia al conseguir su primera victoria en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, tras superar a Australia national soccer team por 4-2 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en 120 minutos.

Emam Ashour adelantó a los egipcios en el minuto 13, pero un autogol de Mohamed Hany permitió el empate australiano en la segunda mitad. Desde los once pasos, Egipto fue perfecto y selló una clasificación histórica, con Mohamed Salah convirtiendo uno de los penales.

Con estos resultados, Argentina y Egipto se enfrentarán en los octavos de final el próximo 7 de julio por un boleto a los cuartos de final.

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