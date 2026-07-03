DNCD arresta 12 personas y decomisa 4 mil gramos drogas

En la jornada fueron apresadas 12 personas, se incautó un revólver calibre 38, con varias cápsulas, tres celulares, dos radios de comunicación, cinco balanzas, una motocicleta y dinero en efectivo, entre otras evidencias.

Los agentes y fiscales ejecutaron de manera simultánea 11 allanamientos y más de 70 intervenciones, tendentes a desmantelar los puntos de ventas de sustancias narcóticas, logrando confiscar 3, 448 gramos de presunta cocaína, 480 de marihuana y 165 dosis de crack, para un total de 4,093 gramos, dijo hoy la DNCD en una nota.

SECTORES IMPACTADOS

Entre los sectores impactados con estas acciones figuran El Rubio, La Piedra, La Unión, Coyiya, Guananico, El Gordo, Río Grande, Altamira, Come Gato, Río Grande, Padres las Casas, Los Sufridos, Cofresí, Villa Progreso, La 30 de Mayo y La Rigola.

Los operativos, tendentes a llevar más seguridad a las localidades de Puerto Plata, se extendieron a los sectores El Batey, La 60, Los Charamicos, La Ciénega, Callejón Blanco, Florida, La Balsa y La Isabela, entre otros.

La ampliación de las labores de interdicción, es parte de las estrategias conjuntas y focalizadas, de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para combatir con firmeza las redes dedicadas al tráfico de drogas en todo el territorio nacional, dijo el organismo antinarcótico.