Interrupción eléctrica en Puerto Plata este sábado por trabajos

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PUERTO PLATA.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) iniciará este sábado 4 de julio un proyecto de modernización de la línea de transmisión de 69 kilovoltios (kV) entre las subestaciones Puerto Plata I y Puerto Plata II, una obra que busca fortalecer la infraestructura eléctrica y aumentar la capacidad de transporte de energía en la provincia.

Los trabajos se realizarán de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y se extenderán durante cuatro sábados consecutivos en el mismo horario.

COMUNIDADES AFECTADAS

Durante la ejecución de las labores será necesario interrumpir el servicio eléctrico en Puerto Plata, Cristo Rey, Padre Las Casas, urbanización Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, urbanización Florida, urbanización Arcoíris y urbanización Gregorio Luperón.

La ETED explicó que la intervención consiste en sustituir los conductores actuales por otros de mayor capacidad, lo que permitirá incrementar el transporte de energía, mejorar la confiabilidad de la red, reducir pérdidas técnicas y ofrecer un suministro más estable y eficiente en la zona norte.

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES

Previo al inicio de las obras, la empresa realizó una jornada de socialización con autoridades provinciales y representantes de diversas instituciones para coordinar las acciones que garanticen el desarrollo seguro y ordenado del proyecto.

En el encuentro participaron ejecutivos de la ETED, representantes de la Gobernación, la Senaduría, la Alcaldía, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Asociación para el Desarrollo de Puerto Plata y organismos de apoyo.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

La empresa agradeció la comprensión de la población por los inconvenientes temporales que puedan generar estos trabajos, al señalar que la obra permitirá prevenir averías, aumentar la confiabilidad del sistema de transmisión y disponer de una infraestructura eléctrica más robusta para respaldar el crecimiento económico y la demanda energética de Puerto Plata.

an/am