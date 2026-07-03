Procuradora propone pacto de Estado para enfrentar violencia

LA VEGA, República Dominicana. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, propuso la creación de un «Pacto de Estado por la Convivencia» y a la construcción de «un nuevo contrato social» orientados a enfrentar las causas estructurales de la violencia y la criminalidad en el país.

La magistrada presentó la propuesta cuando dictaba la conferencia “Anatomía de la Violencia y la Criminalidad en la República Dominicana: Radiografía para una Transformación Necesaria”, en la Cooperativa Vega Real, donde abogó por una respuesta integral, sostenida y articulada de los distintos sectores de la sociedad.

Sostuvo que la República Dominicana necesita un nuevo acuerdo social sustentado en valores, respeto, empatía y oportunidades para los sectores más vulnerables.

“Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía y en oportunidades para quienes menos tienen”, expresó.

VE AVANCES NO SON SUFICIENTES

La Procuradora General reconoció que el país ha logrado avances en la reducción y control de la criminalidad, pero dijo que se requiere ir más allá de las medidas punitivas para atender las causas de fondo del problema.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la educación, la familia, la participación comunitaria, la institucionalidad democrática y una transformación cultural que promueva la paz, la legalidad y el respeto ciudadano.

Indicó que este pacto debe involucrar al Estado, las familias, las escuelas, las iglesias, el sector privado, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar una cultura de convivencia y ampliar las oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables.

EL EVENTO

El evento fue organizado por la Cooperativa Vega Real y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes cooperativistas, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil.

Durante la actividad, Reynoso fue declarada Visitante Distinguida de la ciudad de La Vega por el Ayuntamiento Municipal y el Concejo de Regidores, distinción entregada por la alcaldesa Amparo Custodio.

Además, la Cooperativa Vega Real le otorgó un reconocimiento por su compromiso con la justicia, la transparencia institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.

El presidente ejecutivo de la entidad, Yanio Concepción, valoró la iniciativa presentada y reafirmó el compromiso de la cooperativa de impulsar espacios de reflexión para fortalecer la seguridad ciudadana y la cultura de paz.

En el acto estuvieron presentes el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el coronel Ramón Dicló; entre otras autoridades civiles y militares.

La jornada concluyó con el compromiso de “convertir la reflexión en acción y la acción en resultados”, con miras a construir una República Dominicana más segura, justa y solidaria.