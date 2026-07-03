Procuradora propone pacto de Estado para enfrentar violencia

LA VEGA, República Dominicana. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, propuso la creación de un «Pacto de Estado por la Convivencia» y a la construcción de «un nuevo contrato social» orientados a enfrentar las causas estructurales de la violencia y la criminalidad en el país.
La magistrada presentó la propuesta cuando dictaba la conferencia “Anatomía de la Violencia y la Criminalidad en la República Dominicana: Radiografía para una Transformación Necesaria”, en la Cooperativa Vega Real, donde abogó por una respuesta integral, sostenida y articulada de los distintos sectores de la sociedad.
Sostuvo que la República Dominicana necesita un nuevo acuerdo social sustentado en valores, respeto, empatía y oportunidades para los sectores más vulnerables.
“Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía y en oportunidades para quienes menos tienen”, expresó.
VE AVANCES NO SON SUFICIENTES
La Procuradora General reconoció que el país ha logrado avances en la reducción y control de la criminalidad, pero dijo que se requiere ir más allá de las medidas punitivas para atender las causas de fondo del problema.
En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la educación, la familia, la participación comunitaria, la institucionalidad democrática y una transformación cultural que promueva la paz, la legalidad y el respeto ciudadano.
Indicó que este pacto debe involucrar al Estado, las familias, las escuelas, las iglesias, el sector privado, las organizaciones comunitarias y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar una cultura de convivencia y ampliar las oportunidades, especialmente para los sectores más vulnerables.
EL EVENTO
El evento fue organizado por la Cooperativa Vega Real y reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, dirigentes cooperativistas, líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil.
Durante la actividad, Reynoso fue declarada Visitante Distinguida de la ciudad de La Vega por el Ayuntamiento Municipal y el Concejo de Regidores, distinción entregada por la alcaldesa Amparo Custodio.
Además, la Cooperativa Vega Real le otorgó un reconocimiento por su compromiso con la justicia, la transparencia institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El presidente ejecutivo de la entidad, Yanio Concepción, valoró la iniciativa presentada y reafirmó el compromiso de la cooperativa de impulsar espacios de reflexión para fortalecer la seguridad ciudadana y la cultura de paz.
En el acto estuvieron presentes el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao; la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el coronel Ramón Dicló; entre otras autoridades civiles y militares.
La jornada concluyó con el compromiso de “convertir la reflexión en acción y la acción en resultados”, con miras a construir una República Dominicana más segura, justa y solidaria.
Pacto de estado para enfrentar la violencia que ellos mismos crean. Malditos.
PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA, LO UNICO QUE FUNCIONA ES LA JUSTICIA. DARLE A CADA CIUDADANO DOMINICANO LO QUE LE CORRESPONDE POR SER HIJOS DE JUAN PABLO DUARTE Y QUISQUEYA. LA VIOLENCIA LA OCASIONA LOS QUE MANEJAN EL ESTADO QUE LO USAN PARA EL PONOPOLIO DE LA CLASE GOBERNANTE.¿COMO NO VA HABER VIOLENCIA SI ALGUNOS HIJOS TIENEN EL PRIVILEGIO DE SER RICO CON LO QUE ES DE TODOS?. ACASO LA GENTE NO VE ESO?. ES ETICO HACERSE RICO DONDE HAY TANTOS POBRES
2..LA VIOLENCIA ES LA INJUSTICIA, ADMINISTRADA POR EL ESTADO CREE QUE LA PATRIA NO ES DE TODOS, QUE CREEN QUE LO QUE EL PAIS PRODUCE ES PARA QUE UNOS CUANTOS VIVAN COMO SI FUERAN GENTE DE PAISES DEL PRIMER MUNDO.IMAGINE QUE ESA GENTE LE LLAMAN A LOS EXTRACCIONISTAS EXTRANJEROS «INVERSIONISTAS EXTRANJEROS».NO VIENEN A SEMBRAR CACAO, NI CAFE PARA QUE SEAMOS RICOS EN EL FUTURO, VIENEN A BUSCAR ORO, HIERRO, TIERRA RARA Y TODO LO QUE NOS DEJARA EN LA POBREZA EN EL FUTURO.LA FALTA DE ESTABIDAD Y ECONOMICO Y ALIMENTARIA CREA VIOLENCIA.ESO ES LO QUE EL GOBIERNO ESTA SEMBRANDO.
lo que tienen es que poner orden en la policia nacional, para que no sigan abusando con el pueblo, y que dejen de tomar la justicia con sus manos, que dejen de ser los duenos de los puntos de drogas y que dejen de matar los jovenes, con la excusa de intercambio de disparo, el pueblo esta jarto de la policia nacional.