Embajada de EE.UU. celebra en SD 250 años de independencia

En la imagen, desde la izquierda, los ministros Consejero Prashant Hemady, y de Relaciones Exteriores Roberto Alvarez, la primera dama Raquel Arbaje, presidente Luis Abinader, embajadora Leah Campos y sus hijos Christian Schandlbauer, Soledad Schandlbauer y Xavier Santiago Schandlbauer.

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SANTO DOMINGO. – La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana conmemoró el 250 aniversario de la independencia estadounidense con una recepción encabezada por la embajadora Leah Francis Campos, en su residencia.

Contó con la asistencia de cerca de mil invitados, incluyendo al presidente Luis Abinader, funcionarios del Gobierno, diplomáticos, empresarios y representantes de la sociedad civil.

El acto inició con una bendición del reverendo padre David Soriano, seguida de la presentación de los colores por el Cuerpo de Infantería de los Marines de los Estados Unidos.

Los himnos nacionales fueron interpretados por la agrupación Casi Grupo y el niño dominicano Ian David Ferreira, de ocho años, quien entonó el himno nacional dominicano.

RELACION EEUU Y RD BASADA EN VALORES Y COOPERACION

La Embajadora Campos destacó el significado histórico del 4 de julio de 1776 y el programa “Libertad 250”, resaltando los valores de libertad, vida y soberanía que, según afirmó, continúan guiando a Estados Unidos.

También subrayó la relación bilateral con la República Dominicana basada en valores compartidos y cooperación.

La residencia fue decorada con espacios temáticos y un recorrido inmersivo sobre la historia estadounidense.

Los invitados fueron recibidos en un ambiente patriótico con terrazas decoradas en rojo, blanco y azul, además del “Under the Tree Lounge”, patrocinado por Arturo Fuente, dedicado a la tradición tabacalera que une a ambos países.

GASTRONOMÍA, BEBIDAS, MÚSICA Y CIERRE DEL EVENTO

La propuesta gastronómica combinó platos estadounidenses con sabores dominicanos. Se ofrecieron estaciones de bourbon y ron con cocteles especiales como el “Freedom 250 Punch”, elaborado con Mamajuana Kalembú.

La velada contó con el quinteto de jazz Zach Niess y la presentación del Grupo Bonye, que animó a los asistentes con merengue y son. La celebración concluyó con fuegos artificiales en los colores de la bandera estadounidense.

La recepción se realizó como parte de las actividades previas al día de la Independencia de Estados Unidos, que se conmemora el 4 de julio.

an/am