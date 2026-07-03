EEUU reconoce labor de RD en la lucha contra el narcotráfico

La misiva fue dirigida, este 3 de julio del 2026, al director de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

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SANTO DOMINGO.- La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS) reconoció al Gobierno de República Dominicana por su “incansable y loable labor” en la disrupción y desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales.

El reconocimiento fue emitido mediante una comunicación del contralmirante Jefrey K. Randall, director de la JIATFS, en el que destaca los resultados operacionales alcanzados durante los meses de abril y mayo de este año.

POSTURA PROACTIVA FRENTE AMENAZAS DEL NARCOTRÁFICO

La comunicación está dirigida al vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En la misiva, el alto oficial estadounidense resaltó que los avances logrados son producto de la integración de inteligencia conjunta, la cooperación regional y una postura proactiva frente a las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

DE PATRULLAJE AÉREO, MARÍTIMO Y TERRESTRE

“Felicitamos todas las operaciones autónomas y el aporte de inteligencia mediante alertas y movimientos críticos que derivaron en resultados operacionales positivos; igualmente, congratulamos el desempeño superior al 90 % de su plataforma de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre”, expresó el contralmirante Randall.

Asimismo, destacó la coordinación entre la DNCD, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea y los organismos de inteligencia del Estado, calificándola como un modelo de integración interagencial e interinstitucional clave para la seguridad hemisférica.

REAFIRMA COOPERACION CON EEUU Y LUCHA CONTRA CRIMEN

De su lado, el vicealmirante Cabrera Ulloa agradeció el reconocimiento en nombre del Gobierno dominicano y reafirmó el compromiso del país de continuar fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Las autoridades dominicanas han reiterado que la colaboración internacional ha sido determinante para fortalecer las capacidades operativas y mejorar los resultados en la interdicción de drogas en la región del Caribe.

an/am