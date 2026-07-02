Petróleo registra nueva caída; WTI se cotiza hoy a US$67.50

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SANTO DOMINGO.– Los precios internacionales del petróleo extendieron su tendencia a la baja este jueves 2 de julio, impulsados por una disminución de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las expectativas de un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado energético.

El crudo Brent, referencia para los mercados internacionales, se cotizaba alrededor de US$70.50 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba en torno a US$67.50 por barril, reflejando una moderada caída respecto a la jornada anterior.

Los mercados reaccionaron positivamente a los avances en las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, así como a la normalización del tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo. Estos factores han contribuido a reducir la preocupación por posibles interrupciones en el suministro de crudo.

A ello se suma una demanda internacional que continúa mostrando señales de moderación, especialmente en Asia, lo que ha reforzado las expectativas de que los precios permanezcan relativamente estables en el corto plazo.

Analistas del sector energético consideran que la evolución del conflicto en Medio Oriente, las decisiones de producción de la OPEP+ y el comportamiento de la economía mundial seguirán siendo los principales factores que determinarán la dirección de los precios en las próximas semanas.

Para economías importadoras de hidrocarburos, como la República Dominicana, la disminución de las cotizaciones representa un escenario favorable, ya que podría reducir la presión sobre los costos de importación de combustibles y facilitar la aplicación de menores subsidios gubernamentales, siempre que la tendencia descendente se mantenga.

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