EEUU: Ola calor extremo afecta a más de 200 millones personas

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WASHINGTON.- Estados Unidos atraviesa una intensa ola de calor que impacta a más de 200 millones de personas, mientras un poderoso sistema de alta presión mantiene temperaturas peligrosamente elevadas en gran parte del centro y el este del país.

El fenómeno, conocido como “domo de calor”, ha provocado alertas meteorológicas en decenas de estados y coincide con una de las semanas de mayor movimiento por las celebraciones del 4 de julio.

TEMPERATURAS EXTREMAS Y ALERTAS

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas en varias regiones oscilan entre 38 °C y 40 °C, pero la combinación con la humedad eleva la sensación térmica hasta alrededor de 46 °C, condiciones consideradas peligrosas para la salud.

Más de 100 millones de personas enfrentan directamente temperaturas de riesgo, mientras que el impacto total del sistema climático se extiende a más de 200 millones de habitantes en distintas zonas del país.

CIUDADES BAJO PRESIÓN

Entre las áreas más afectadas se encuentran ciudades como:

-Nueva York

-Washington D. C.

-Filadelfia

-Chicago

-Regiones del Medio Oeste y el Valle del Ohio

En estas zonas se han activado centros de enfriamiento y protocolos de emergencia para proteger a la población vulnerable.

RIESGOS PARA LA SALUD

Las autoridades sanitarias advierten que este tipo de calor extremo puede provocar:

-Golpe de calor

-Deshidratación severa

-Problemas respiratorios y cardiovasculares

Los grupos más vulnerables son los adultos mayores, niños, trabajadores al aire libre y personas sin acceso a aire acondicionado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se recomienda a la población:

-Mantenerse hidratada

-Evitar exposición al sol en horas pico

-Permanecer en lugares frescos o climatizados

-Vigilar a personas en riesgo

CONTEXTO

Los expertos señalan que este episodio forma parte de una serie de eventos de calor extremo cada vez más frecuentes en Estados Unidos, con potencial para romper récords de temperatura en pleno inicio de julio.

of-am