Conjunto Quisqueya adelanta Navidad con un gran concierto

El concierto será ese este viernes 3 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO. Aunque el calendario marque el verano, el espíritu de la Navidad llegará por adelantado este viernes 3 de julio con la presentación del legendario Conjunto Quisqueya en Lungomare, en una noche dedicada al merengue, la tradición y la alegría que han convertido a la agrupación en un ícono de las festividades dominicanas.

El concierto comenzará a las 10:00 de la noche y reunirá sobre el escenario a Javis Victoria, Chucky Acosta, Adib Mergen y Elías Santana, quienes prometen ofrecer un recorrido por los grandes éxitos que han marcado varias generaciones y que forman parte del repertorio imprescindible de la música navideña dominicana.

UNA NOCHE LLENA DE CLÁSICOS

Con un repertorio integrado por los temas que han acompañado las celebraciones de fin de año durante décadas, el Conjunto Quisqueya ofrecerá un espectáculo cargado de ritmo, nostalgia y entusiasmo, manteniendo «el mismito sabor» que ha distinguido a la agrupación a lo largo de su trayectoria.

Los artistas invitaron al público a disfrutar de una velada especial en la que no faltarán los clásicos que cada Navidad ponen a cantar y bailar a miles de dominicanos.

JOHANNA ALMÁNZAR ABRIRÁ EL ESPECTÁCULO

Como parte de la cartelera artística de la noche, la cantante Johanna Almánzar, acompañada de Los Rumberos La Banda, será la encargada de abrir el espectáculo, calentando el ambiente antes de la presentación principal.

La producción exhortó al público a asistir en compañía de familiares y amigos para disfrutar de una experiencia llena de música, baile y el ambiente festivo que caracteriza al Conjunto Quisqueya.

El evento se realizará en Lungomare, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, junto al Hotel Sheraton. Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets, y para más información los interesados pueden comunicarse al teléfono 809-682-3009.

an/am