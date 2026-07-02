RD bajo alerta máxima por ola calor extremo hasta el 7 de julio

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SANTO DOMINGO.- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) colocó a la República Dominicana en la categoría calor “extremadamente severo” hasta el 7 de julio.

El informe indica que las temperaturas podrían superar los 38 grados Celsius, con sensaciones térmicas de hasta 45 grados. Estos niveles pueden provocar golpes de calor, deshidratación y complicaciones cardiovasculares en personas expuestas sin protección. El país aparece marcado en rojo oscuro en los mapas regionales, lo que confirma la gravedad de la situación.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó que en los últimos días se registraron 38,3 grados en Sabaneta y 37,7 en Santiago Rodríguez. Las sensaciones térmicas superaron los 40 grados en varias localidades del Cibao y el noroeste.

A las altas temperaturas se suma la presencia de polvo del Sahara, que intensifica la percepción de calor y agrava las condiciones ambientales.

La categoría “Extremely Severe” es la más alta de la escala utilizada por la NOAA, que distingue entre Moderately Severe, Severe y Extremely Severe. Este último nivel implica que el calor y la humedad alcanzan valores que pueden poner en riesgo la vida, especialmente en adultos mayores, niños, embarazadas y trabajadores al aire libre.