Constanza acogerá “Adorando juntos en verano” el 11 de julio

“Adorando juntos en verano” será realizado el 11 de julio de este año.

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CONSTANZA.- Esta ciudad será escenario el próximo viernes 11 de julio del concierto “Adorando Juntos en Verano”, un evento de adoración y evangelismo que reunirá a destacadas voces de la música cristiana, bajo la producción de ReconocidosNet.

El encuentro contará con la participación del evangelista Erick de la Rosa, así como de las adoradoras Raisa Díaz, Karen Santana y Martha Candela.

UN MENSAJE DE FE, UNIDAD Y ESPERANZA

También participarán el grupo World Worship y el artista Ariel Kelly, quienes compartirán escenario en una jornada centrada en la fe, la adoración y el mensaje evangelístico.

“Queremos que Constanza viva una noche distinta, donde la música sea un puente para la fe, la unidad y la esperanza. Adorar juntos en verano es abrirle espacio a Dios en familia”, expresó la producción de ReconocidosNet.

ENTRADA GRATUITA Y APOYO INSTITUCIONAL

El concierto “Adorando Juntos en Verano” tiene como objetivo reunir a la comunidad en una noche de alabanza y mensaje cristiano durante la temporada de verano. La actividad será totalmente gratuita.

El evento cuenta con el respaldo de BanReservas, GBC Farmacias, Alex Diamond Joyería y la Fundación Hermosas Guerreras, además del propio equipo de ReconocidosNet.

an/am