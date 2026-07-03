Caminero se convierte en el mas joven con HR en 6 días seguidos

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KANSAS CITY, Missouri — Junior Caminero, tercera base de los Tampa Bay Rays, se ha convertido en el jugador más joven desde, al menos 1900, en conectar un jonrón en seis juegos consecutivos.

El cañonero Junior Caminero celebra su cumpleaños número 23 este domingo. Getty Images

Caminero conectó un batazo de 425 pies hacia el jardín izquierdo ante el pitcher derecho de los Kansas City Royals, Seth Lugo, en la primera entrada del miércoles por la noche, logrando así su vigesimocuarto jonrón de la temporada. El estrella de los Rays celebrará su cumpleaños número 23 este domingo.

El jugador más joven anterior a Caminero en conectar jonrones en seis partidos juegos fue Ken Griffey Jr., de Seattle, quien lo logró a los 23 años en 1993.

El único otro jugador de Tampa Bay en conectar jonrones en seis compromisos seguidos fue Carlos Peña en junio de 2010, según datos de Sportradar.

Caminero suma ocho jonrones en sus últimos seis juegos. Inició esta racha conectando tres cuadrangulares en una victoria por 13-2 sobre Kansas City el jueves pasado.

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