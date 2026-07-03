PRD pide «descongelar” precios combustibles, perjudica pueblo

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SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó al presidente Luis Abinader dejar sin efecto la decisión de mantener congelados durante tres meses los precios de los combustibles, por considerar que las condiciones del mercado internacional han cambiado y que la medida perjudica a los consumidores.

El presidente ejecutivo del PRD, Héctor Guzmán, recordó que el Gobierno anunció el congelamiento luego de aumentar en seis pesos por galón la gasolina premium y el gasoil premium, y en tres pesos la gasolina regular y el gasoil regular.

PETRÓLEO HA DESCENDIDO

Guzmán explicó que la medida fue adoptada cuando el petróleo se cotizaba cerca de los 95 dólares por barril, mientras que actualmente ronda los 80 dólares y mantiene una tendencia a la baja.

«Si el Gobierno actuara con sensibilidad, dejaría sin efecto esa medida de inmediato. No tiene sentido mantener esos precios cuando el petróleo está muy por debajo del nivel que sirvió para justificar el congelamiento», expresó.

RECUERDA EXPERIENCIA DE 2022

El dirigente recordó que en marzo de 2022 el Gobierno aplicó una política similar durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual, aunque fue anunciada por cuatro meses, terminó prolongándose por varios años.

Según Guzmán, durante ese período los consumidores continuaron pagando combustibles a precios elevados, aun cuando el petróleo cayó por debajo de los 70 dólares por barril.

LLAMADO AL GOBIERNO

Afirmó que mantener el congelamiento contradice el discurso oficial de aliviar la carga económica de la población y cuestionó que los ciudadanos continúen asumiendo mayores costos.

El dirigente opositor exhortó al Gobierno a revisar la medida y permitir que los precios de los combustibles reflejen las variaciones del mercado internacional, para que la reducción del precio del petróleo también beneficie a los consumidores dominicanos.

an/am