PRSC reafirma su apertura a independientes para el 2028

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SANTO DOMINGO.– Ante la eliminación de las candidaturas independientes, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) reafirmó su disposición de convertirse en una plataforma de apoyo para ciudadanos sin militancia política que aspiren a cargos de elección popular en las elecciones generales de 2028.

El dirigente reformista Johnny Jones señaló que su estrategia busca abrir espacios a figuras de la sociedad civil y a jóvenes sin afiliación partidaria, con el objetivo de impulsar la renovación del liderazgo político y ampliar la participación ciudadana en la gestión pública.

La propuesta, impulsada por el presidente del partido, Federico Antún Batlle, ha generado expectativas sobre una eventual inclusión de personalidades del ámbito digital y del entretenimiento en futuras boletas electorales del reformismo.

SIN DISCUSIÓN DE CANDIDATURAS ESPECÍFICAS

Al ser consultado sobre posibles aspiraciones de figuras como el influencer Santiago Matías o el exponente urbano Sujeto Oro 24, el dirigente reformista aclaró que esos nombres no han sido discutidos dentro de los organismos internos del partido.

Jones explicó que la iniciativa responde a una visión de apertura política orientada a captar nuevos liderazgos y a integrar ciudadanos con influencia social, aunque insistió en que no existen candidaturas definidas ni acuerdos sobre personalidades específicas.

HOMENAJE A BALAGUER POR SU LEGADO HISTÓRICO

En otro orden, dirigentes del PRSC realizaron una ofrenda floral en el cementerio Cristo Redentor, donde reposan los restos del expresidente Joaquín Balaguer, con motivo del 60 aniversario de su primer triunfo electoral.

Durante el acto, los participantes destacaron el legado político de Balaguer, quien gobernó el país en tres períodos y encabezó una etapa marcada por importantes obras de infraestructura, aunque también señalada por episodios de represión política.

an/am