El Mandatario afirmó durante el acto este viernes que la salud está cambiando en República Dominicana.

LA ALTAGRACIA.– El presidente Luis Abinader inauguró el Hospital de Las Lagunas de Nisibón, construido y equipado con una inversión superior a RD$1,200 millones, que incorpora 26 camas a la red pública de salud y ampliará el acceso a servicios médicos especializados para los residentes de esta comunidad y otras localidades de la región Este.

“La salud está cambiando en República Dominicana, no con palabras, sino con hechos”, afirmó el mandatario, al destacar los avances del Gobierno en la construcción, terminación y remozamiento de hospitales, así como el incremento de cirugías y procedimientos médicos en el sistema público.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Abinader citó entre las obras ejecutadas en la región Este los hospitales de Verón, el traumatológico de Higüey y el de Nisibón, además de los centros de Sabana de la Mar, El Seibo y Villa Hermosa, en La Romana. También anunció que el hospital de Miches estaría terminado entre finales de este año y principios del próximo.

El gobernante exhortó a las organizaciones comunitarias, iglesias, juntas de vecinos y empresarios a integrar un voluntariado que supervise el funcionamiento y contribuya al cuidado de las instalaciones.

Asimismo, anunció que parte del antiguo hospital será convertida en centro de diagnóstico y otra será destinada a capacitación técnica del Infotep, especialmente para trabajadores del sector hotelero.

SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, explicó que el establecimiento funcionará como hospital materno-infantil y clínico-quirúrgico, con especialidades de ginecología, pediatría, cirugía, anestesiología y ortopedia.

Dispondrá de emergencia, laboratorio, farmacia, imágenes diagnósticas, maternidad, consulta externa y una unidad de cuidados intensivos con dos camas para adultos y dos neonatales.

Landrón anunció que el hospital recibirá un moderno tomógrafo en los próximos cuatro meses y contará con personal médico especializado, dando prioridad a profesionales de la comunidad.

REFUERZO PARA EL TURISMO DEL ESTE

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, destacó que la inversión permitirá ofrecer servicios sanitarios modernos y fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria en una zona estratégica para el turismo, incluyendo Punta Cana y Miches.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, legislativas, municipales y representantes comunitarios.

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