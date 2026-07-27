Abinader atribuye agropecuaria salida de RD Mapa del Hambre

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ESPAILLAT.– El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la salida de República Dominicana del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) constituye un logro de todo el pueblo dominicano, especialmente de los hombres y mujeres que trabajan en el campo.

Durante un acto celebrado en el Club Recreativo de Moca, el mandatario agradeció el compromiso del sector agropecuario y destacó que el reconocimiento internacional refleja los avances alcanzados por el país en materia de seguridad alimentaria, tras reducir la proporción de personas que padecen subalimentación a menos del 2.5 % de la población.

Acompañado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, el jefe de Estado sostuvo que este resultado es fruto del trabajo conjunto entre los productores nacionales y las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

“República Dominicana salió del Mapa del Hambre porque sus productores nunca dejaron de alimentar y trabajar por este país”, expresó.

CALIFICA AVANCE FUE ESTRATEGIA INCREMENTAR PRODUCCION

Explicó que el avance fue posible gracias a una estrategia sustentada en el incremento de la producción nacional de alimentos y en la ampliación del acceso de la población a esos productos.

Resaltó iniciativas gubernamentales como programas de financiamiento, preparación de tierras, entrega de material de siembra, rehabilitación de caminos interparcelarios, fortalecimiento de sistemas de riego, asistencia técnica, seguros agrícolas y mecanismos de comercialización.

Destacó medidas orientadas a mejorar el poder adquisitivo de la población, entre ellas aumentos salariales, crecimiento del empleo formal y el fortalecimiento de los programas de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables.

Abinader aseguró que el Gobierno continuará respaldando a los pequeños, medianos y grandes productores con el objetivo de consolidar una agricultura más moderna, sostenible y competitiva.

PRODUCTORES VALORAN RESPALDO DEL GOBIERNO

Durante el acto, Dionis Fernández, en representación del sector agropecuario, valoró el respaldo brindado por el Gobierno y afirmó que la exclusión del país del Mapa del Hambre evidencia un cambio estructural en materia de seguridad alimentaria.

Fernández destacó el aporte de productores, trabajadores agrícolas, transportistas e industriales, y llamó a fortalecer las inversiones en tecnología, infraestructura, financiamiento y apertura de nuevos mercados para garantizar la competitividad y sostenibilidad del campo dominicano.

En la actividad participaron la gobernadora de Espaillat, Patricia Muñoz; el presidente del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; y el exministro de Agricultura, Limber Cruz, entre otras autoridades y representantes del sector.

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