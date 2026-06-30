Abinader asiste a un homenaje por natalicio Hatuey De Camps

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader participó este martes en un acto conmemorativo del natalicio de Hatuey De Camps Jiménez, fenecido dirigente político que sobresalió por su defensa de la democracia, las libertades públicas, la igualdad y la dignidad del pueblo dominicano.

La actividad fue organizada por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), fundado por De Camps. Tuvo lugar en el auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución donde el homenajeado inició su carrera política.

Durante la misma Luis Miguel De Camps García, hijo del fenecido dirigente, resaltó que continúa vigente el compromiso de su padre con el fortalecimiento de los valores democráticos y el desarrollo institucional del país. Sostuvo que éste marcó una generación con su firme defensa de las libertades y su espíritu de servicio.

Asimismo, Milagros De Camps Germán, también hija de Hatuey, evocó las cualidades personales de su padre y destacó su vocación de unidad, lealtad y compromiso con las causas sociales.

Como parte de la conmemoración, fue presentado el documental «Hatuey De Camps: Lucha por el Medio Millón», que recoge los acontecimientos de la movilización estudiantil de 1969, encabezada por De Camps, la cual logró que el Gobierno aumentara el presupuesto de la UASD de 300 mil a 500 mil pesos, atendiendo el histórico reclamo conocido como «el medio millón».

La producción audiovisual incluye testimonios de protagonistas e historiadores sobre el contexto político de la época, caracterizado por la represión durante los primeros años del gobierno de Joaquín Balaguer, así como el surgimiento de Hatuey De Camps como uno de los principales líderes estudiantiles del país.

Durante la ceremonia también fue puesto en circulación el primer fascículo titulado «Hatuey De Camps: Una vida dedicada a la política», que repasa la trayectoria de éste desde el liderazgo universitario, su estrecha relación con José Francisco Peña Gómez y su consolidación como una de las figuras más influyentes de la política dominicana.

Al acto también asistieron el expresidente Hipólito Mejía, los ministros José Ignacio Paliza y Antoliano Peralta, la alcaldesa Carolina Mejía, dirigentes del PRSD, familiares de Hatuey De Camps y otras personalidades del ámbito político y académico.

sp-am