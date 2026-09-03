Abinader anuncia publicación auditorías instituciones públicas

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno comenzará a publicar, a partir del próximo 1 de octubre, los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a distintas instituciones públicas.
El Mandatario explicó que las auditorías abarcarán los primeros cuatro años de su gestión, correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024.
Abinader indicó que los resultados serán divulgados de manera progresiva, conforme la Contraloría General de la República concluya los procesos de auditoría en las diferentes entidades estatales.
AUDITORÍAS Y TRANSPARENCIA
El Jefe del Estado aclaró que estos trabajos son independientes de las auditorías y fiscalizaciones que pueda realizar la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
Sostuvo que su decisión de autorizar la publicación de los informes forma parte de los esfuerzos de su administración para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a información sobre el manejo de los recursos públicos.
Asimismo, consideró que la divulgación de estos resultados contribuirá a fortalecer la institucionalidad democrática y el ejercicio de las libertades públicas en la República Dominicana.
La publicación de los informes permitirá a la ciudadanía conocer los hallazgos de las auditorías practicadas durante los primeros cuatro años de la actual administración y dará seguimiento a las acciones que puedan derivarse de sus resultados.
of-am
QUE EXPLIQUE Y DE LA FORMULA DE COMO SE PUEDE SER UN MECANOGRAFO CON UN SUELDITO…CONVERTIRSE EN MILLONARIO EN MENOS DE DOS DECADAS…QUE DE LA FORMULA Y ASI TODOS SEREMOS MILLONARIOS…CLARO…LO QUE NO DICE ESTE ENGREIDO ES COMO SU PAPA SE HIZO MULTIMILLONARIO….QUE LO EXPLIQUE DE VERDAD…COMO SE CONECTO Y QUIENES LO AYUDARON A SER CORRUPTO Y TAPAR EL BULTO….PRENSA M I ER D A CUESTIONEN EN VEZ DE TAPAR A ESTOS LADRONES
LA PRENSA KK NO QUESTIONA A ESTE PELAFUSTAN ENGREIDO HIJO DE UN LADRON QUE APENAS ERA UN MECANOGRAFO Y EN MANOS DE TRES DECADAS SE CONVIRTIO EN UN ULTRAMILLONARIOS…LA AUDITORIA TIENEN QUE HACERLA ES A ESTE TIPEJO BOCON QUE SE CREE MAS MORAL QUE EL PARA….LADRON APOYAO