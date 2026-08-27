Abinader anuncia nueva sede Academia Dominicana Historia

El presidente Luis Abinader condecora al historiador Frank Moya Pons con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves que el Gobierno gestionará una nueva sede para la Academia Dominicana de la Historia, durante el acto conmemorativo del 95.º aniversario de esa institución, celebrado en el Palacio Nacional.

En la ceremonia, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, Abinader también impuso la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al destacado historiador Frank Moya Pons, mediante el Decreto 597-26.

“Hoy quiero anunciar oficialmente la gestión para ubicar una nueva sede de la Academia Dominicana de la Historia”, afirmó.

Explicó que la futura sede deberá contar con las condiciones necesarias para custodiar adecuadamente los fondos y colecciones de la institución, además de recibir a historiadores, investigadores y estudiantes, celebrar conferencias y actividades académicas, difundir publicaciones y acercar el conocimiento histórico a la población.

Sostuvo que la jornada reunía tres acontecimientos relevantes: la celebración de los 95 años de una institución fundamental para la memoria nacional, el reconocimiento a uno de los principales historiadores dominicanos contemporáneos y el inicio del proceso para dotar a la Academia de un espacio adecuado de cara a su centenario.

“Porque un país también se construye cuidando su memoria. Las naciones necesitan carreteras, hospitales, escuelas e infraestructuras. Pero necesitan también archivos, bibliotecas, museos y academias”, expresó.

RECONOCIMIENTO A FRANK MOYA PONS

Durante el acto, Abinader entregó a Frank Moya Pons la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en reconocimiento a sus aportes al estudio, investigación y enseñanza de la historia dominicana.

“Hoy tengo el honor, como presidente de la República, de imponerle a Frank Moya Pons esta condecoración, y quiero decir que lo hago no solamente en nombre del Gobierno, lo hago en nombre de la República Dominicana”, manifestó.

Destacó la extensa producción bibliográfica de Moya Pons, su rigor como investigador, su labor docente y su trayectoria como académico e intelectual.

Al recibir la condecoración, Moya Pons expresó que la recibía como un gesto de gran generosidad que lo sorprendía y conmovía.

Afirmó que aceptaba el reconocimiento con humildad, al considerar que sus cinco décadas de trabajo no constituyen un logro exclusivamente personal, sino el resultado del apoyo de su familia y del acompañamiento de sus colegas de la Academia Dominicana de la Historia.

IMPONEN MEDALLAS A MIEMBROS DE LA ACADEMIA

El jefe de Estado también impuso medallas a varios miembros de número de la Academia Dominicana de la Historia, entre ellos Frank Moya Pons, Manuel García Arévalo, Bernardo Vega, Fernando Pérez Memén, Eugenio Pérez Montás, Mu-Kien Sang Ben y Raymundo González.

Asimismo, recibieron medallas José Del Castillo, Edwin Espinal Hernández, Miguel Guerrero, Eduardo J. Tejera y Herbert Stern.

Durante la ceremonia también fue entregada una medalla al presidente Abinader con motivo del 95.º aniversario de la institución, además de libros de diferentes autores.

La Academia Dominicana de la Historia fue creada mediante el Decreto número 186, del 23 de julio de 1931, y desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la investigación, preservación y difusión de la historia nacional.

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