Abel Martínez insta evaluación en escuelas, hospitales y plazas

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, exhortó al Gobierno a poner en marcha una evaluación estructural integral de las principales edificaciones públicas y privadas del país, con énfasis en escuelas, hospitales, plazas comerciales e instituciones de alta concurrencia, ante la vulnerabilidad sísmica de la República Dominicana.

Durante un encuentro con dirigentes peledeístas en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, en Santiago, Martínez recordó que en 2025 sometió, a través del bloque de diputados del PLD, un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Supervisión de Edificaciones, iniciativa que, según afirmó, no recibió la atención legislativa que sí tuvo la reciente reforma fiscal.

El dirigente político explicó que la propuesta surgió tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set y busca establecer un sistema obligatorio que garantice mayor transparencia en los procesos de permisos de construcción, supervisión técnica e inspecciones periódicas de edificaciones con alta concentración de personas.

Asimismo, señaló que el proyecto pretende eliminar vacíos legales y la duplicidad de responsabilidades entre instituciones, situación que, a su juicio, limita la capacidad del Estado para prevenir riesgos estructurales.

Martínez advirtió que el país se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que consideró imprescindible fortalecer las acciones preventivas.

En ese sentido, propuso la creación inmediata de una comisión público-privada integrada por representantes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), geólogos, sismólogos, expertos internacionales y autoridades municipales, con el objetivo de evaluar las condiciones estructurales de plazas comerciales, hospitales, centros educativos e instituciones públicas y privadas en todo el territorio nacional.

«Siempre será mejor prevenir que lamentar. Lo importante es identificar los riesgos a tiempo y actuar antes de que ocurra una tragedia», expresó.

En el plano político, Martínez aseguró que continuará recorriendo el país para respaldar a los candidatos municipales del PLD de cara a los próximos procesos electorales.

Sostuvo que los alcaldes y directores municipales representan el primer vínculo entre el partido y la ciudadanía, por lo que afirmó que trabajará junto a ellos para fortalecer la presencia de la organización y presentar propuestas orientadas a responder a las necesidades de la población.

of-am