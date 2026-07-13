Abel Martínez encabeza masivo encuentro dirigentes Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, encabezó este domingo un multitudinario encuentro con dirigentes y simpatizantes de esa organización en el bajo techo del Ensanche Bermúdez, donde aseguró que Santiago volverá a jugar un papel determinante en el futuro político del país.

Durante su discurso, Martínez afirmó que los problemas que afectan a los dominicanos tendrán un cambio a partir de 2028, cuando, según dijo, aspira asumir la Presidencia de la República.

“Se equivocan quienes piensan que este mal que nos agobia va a seguir más allá del 2028. Que lo escuche Santiago y cada rincón de la patria: cuando la República Dominicana ha necesitado carácter, Santiago se pone de pie”, expresó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

El dirigente opositor resaltó la importancia histórica de Santiago en la defensa de la soberanía nacional, al recordar episodios como la Batalla del 30 de Marzo y la Guerra de la Restauración, acontecimientos que, afirmó, representan la valentía y dignidad del pueblo dominicano.

“Aquí no hay miedo. Aquí hay gloria y dignidad. Lo demostramos en la Batalla del 30 de Marzo y lo reafirmamos durante la Guerra de la Restauración, cuando Santiago fue la capital de la República en armas, defendiendo la libertad del pueblo dominicano”, manifestó.

Martínez sostuvo que ese legado histórico debe servir como inspiración para enfrentar los desafíos actuales del país.

“El que está frente a ustedes y Santiago no nacimos para retroceder. Nacimos para levantar a la República Dominicana”, afirmó.

Asimismo, criticó la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al señalar que la población enfrenta dificultades relacionadas con el costo de vida, inseguridad y falta de oportunidades, y prometió que su eventual gobierno buscaría establecer “un nuevo rumbo” para garantizar mejores condiciones de vida a los ciudadanos.

El encuentro reunió a dirigentes del PLD de la Circunscripción 1 de Santiago, quienes expresaron su respaldo al proyecto presidencial de Martínez.

Entre los asistentes estuvieron los diputados Mayobanex Martínez y Bray Vargas, además de dirigentes del Comité Central y líderes municipales y comunitarios, entre ellos Johnny Pichardo, coordinador provincial del PLD en Santiago; Wensy Bautista, presidente municipal de Navarrete, y otros representantes de distintos sectores de la provincia.

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