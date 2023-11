Río Fula, el sepulcro de la muerte

No estaba muerto. Estaba dormido. De repente, las intempestivas lluvias lo despertó y como un león enfurecido, el Río Fula, ubicado en la comunidad del mismo nombre, Distrito Municipal de Sabana del Puerto-Bonao, aumentó su escorrentía y como alma silente del danubio, quizás, exigiendo respecto, no vaciló, se llevó todo los obstáculos que entorpecían el medio de su caudal.

La combinación de factores meteorológicos, la imprudencia humana, el irrespeto al medioambiente, el descontrol condicionado y mercurial de autoridades municipales y provinciales que miran al universo como parte fundamental de sus intereses, rompió los linderos hídricos y arrastró a todos aquellos que ocupan su entorno, hasta sepultarlos y dejarlos sin vidas.

Sombrillas coloridas que en el umbral más alto del escollo sideral, iluminaban su epicentro, botellas de ron y cervezas extasiadas encimas de las mesas y en medio del caudal reinaba la diversión de hombre, mujeres y niños, mientras en ambos laterales del río Fula, ardían los fogones bajo la iluminación del candelabro que ablandaba la carne y el arroz que finalmente también tomó su curso hacia un paradero indefinido por sus aguas.

En el invernal y paradisíaco paraíso de Bonao, Cuarta Villa Blasonada de América y Quinta Provincia Ecoturística de la República Dominicana, país que atesora los más relumbrantes y divertidos balnearios del Caribe, sus habitantes sienten una auténtica devoción por los ríos y en contraposición a la Ley 64–00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, omiten los controles establecidos, provocando ser sorprendidos por las riadas de los afluentes hasta causarles la muerte.

Mitigaban el calor caída la tarde y llegando la noche. En el cielo los nubarrones oscurecen a destiempo e inesperadamente la poca claridad del día- cuando de pronto- una voz se escuchó en lo más recóndito: -”salgan del río que está bajando hondo”-. Nadie hizo caso, el Fula, tras recibir el torpedeo de la explosión de las lluvias, aumentó su caudal con el soporte de arroyos, afluentes y riachuelos, arrastrando árboles, piedras, sombrillas, mesas, sillas, calderos y a todos los bañistas que contaminaban su entorno. Resultados: Cinco muertos y varios heridos.

¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Dónde están las autoridades de la provincia Monseñor Nouel? ¿Dónde está Juanito Romero y los Regidores de Sabana del Puerto?, se preguntan todos bajo los lamentos que despertaron las personas arrastradas por el idílico paisaje del río Fula, conocido por su belleza natural y sus refrescantes aguas; sin embargo, se ha convertido en el epicentro de una polémica ante su crecida repentina, donde se come, se baila y se bebe en forma desmedida.

Ahogados de 1916 – 1919

No hay normas ambientales que rijan estos espacios donde convergen cientos de personas. Si las hubiera, no habría que someter a los violadores de la Ley, lo cual pone en evidencia un claro desafío a las regulaciones ambientales que deberían regir dichos espacios, de no regular el uso de los mismos, pues, la decisión final debe ser el cierre definitivo de los negocios ubicados en el entorno de los afluentes.

“Río Fula, el sepulcro de la muerte”. El siete (7) de noviembre se ahogaron cinco personas, incluyendo una menor, tras la riada repentina y sin avisos, en 1916 tres personas fueron arrastradas y rescatados sus cuerpos sin vidas a orillas de la presa de Rincón y en 1919, otros trece de quince jóvenes recién graduados universitarios que se encontraron con la muerte, también perecieron a destiempo.

Muertos por intercambios

No sólo las muertes por ahogamiento son el refugio residual de las lágrimas que brotan de sus ojos los familiares de las víctimas causadas por el victimario Fula. Hay otros muertos que nadie los toma en cuenta y que son el reducto de conflictos que terminan en plenos balnearios con intercambios de disparos que provocan decesos entre los visitantes.

Hace ya varios años, una reyerta entre un dueño de la discoteca y varios visitantes de San Francisco de Macorís, provocó la muerte de varias personas, tras producirse un intercambio de disparos por un parqueo.

El consumo desmedido de alcohol en el centro del caudal del río Fula, luego de los bañistas embriagarse provocan controversias y desenfrenos, debido a que la mayoría de los visitantes portan armas de alto calibre, muchas veces ilegales.

Monseñor Nouel es una de la provincia más rica en recursos hídricos y naturales; sin embargo, sus habitantes y visitantes no valoran el verdor de las montañas, el silbido de las aves y la importancia de los ríos y arroyos Yuna, Masipedro, Sonadorcito, Sumbador, Jayacao, Fula, Yuboa, Juma, Jima, Blanco, Juan Adrián, Tireo, Maimón, Piedra Gorda, Avispa, La Leonora, Colorado, Jatubey, Hormiga y Cañabón, enquistados en sus municipios, distritos municipales, secciones y parajes.

Enfurecida por los incisivos maltratos, la inmensa e incontrolable naturaleza parece pasarle factura a sus agresores y hoy cobra con sus vidas los maltratos recibidos durante siglos y con mayor exigencia, demostrando que contra ella, nada se podrá hacer, solo protegerla con apego y solidaridad.

Siempre habrá un culpable. Los culpables son ustedes, por no asumir con responsabilidad el control y respeto a los recursos naturales.