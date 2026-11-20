SANTO DOMINGO.- El Gobierno de la República Dominicana rebajó los precios de cuatro combustibles y dejó los demás en el mismo nivel que han tenido durante la semana que finaliza, informó el Ministerio de Industria, Comercio Pipymes (MICM).

Los que bajan desde este sábado son el avtur, kerosene, fuel oil #6 y el fuel oíl 1%s.

Se mantendrán sin variación los de la gasolina premium, gasolina regular, gasoil óptimo, gas licuado y gas natural.

TABLA DE PRECIOS

Para la semana del 21 al 27 de noviembre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Avtur – RD$303.66 por galón (baja RD$29.88).

Kerosene RD$342.50 por galón (baja RD$33.10).

Fuel Oíl #6 RD$166.87 por galón ( baja RD$3.46).

Fuel Oíl 1%S RD$207.78 por galón (baja RD$1.35).

Gasolina Premium – RD$362.10 por galón (mantiene precio).

Gasolina Regular- RD$317.50 por galón (mantiene precio).

Gasoil Regular – RD$270.80 por galón (mantiene precio).

Gasoil Óptimo – RD$322.10 por galón (mantiene precio).

Gas Licuado – RD$135.20 por galón (mantiene precio).

Gas Natural – RD$43.97 por m3 (mantiene precio).

SUBSIDIO DE RD$573.5 MILLONES

Para mantener los combustibles congelados durante la próxima semana el Gobierno destinó RD$573.5 millones, con los cuales suman RD$45,598 millones los que han sido canalizados en lo que va de año hacia este sector.

“Para esta semana el Gobierno está subsidiando a cada galón de gasoil regular con RD$ RD$74.74, en el gasoil óptimo con RD$RD$56.13 y al GLP con RD$49.02”, dice una nota de prensa del MICM remitida a ALMOMENTO.NET.

El presidente Luis Abinader anunció hace dos semanas el congelamiento de precios de los principales combustibles.

SP-AM