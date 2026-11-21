SANTO DOMINGO.- La música, el humor, la danza y las artes visuales protagonizan la agenda cultural de este fin de semana, con actividades dirigidas a públicos de diferentes edades en varios puntos del país.

El humorista Juan Carlos Pichardo encabezará una nueva edición de Cabarete Stand Up, este sábado 21 de noviembre en el Hotel Villa Taína, en Cabarete. David Melaza abrirá el espectáculo, mientras que Laura Nanita será la anfitriona.

En Santo Domingo, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón celebrará su segundo aniversario con jornadas de puertas abiertas este sábado y domingo. Las exposiciones estarán disponibles gratuitamente de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.

La danza también tendrá espacio con «Princesas y villanos», una producción de la escuela Rosa América que se presentará el sábado, a las 5:00 de la tarde, en la Sala Manuel Rueda del Edificio Escuelas de Bellas Artes.

Por su parte, Microteatro presentará durante los fines de semana de noviembre «Micro Impro», de Teatro por Pipa, una propuesta de improvisación integrada por tres microobras: «La necesidad», «El opuesto» y «La confesión». Las funciones comenzarán a las 8:00 de la noche, con tres presentaciones diarias.

En Santiago, el Centro León realizará este viernes un Día de Puertas Abiertas, con entrada gratuita de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Los visitantes podrán recorrer cuatro exposiciones, entre ellas muestras dedicadas a Xavier Amiama, la colección Eduardo León Jimenes, la cartografía de La Hispaniola y la pintura de Friordano.

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