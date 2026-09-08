EU: Bajo fianza dominicano acusado de fraude US$700,000

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LAWRENCE.- El representante estatal del distrito 16 de Essex, Francisco Paulino, quedó en libertad condicional después de ser acusado por el FBI de fraude electrónico y lavado de dinero relacionados con el presunto uso fraudulento de fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19.

Paulino, de 46 años y nacido en República Dominicana, fue arrestado por autoridades federales el 26 de agosto, acusado de obtener fraudulentamente más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia.

Los fiscales alegan, además, que utilizó parte de los fondos para financiar operaciones inmobiliarias y otorgar préstamos a clientes de su negocio hipotecario, antes de ser elegido para un cargo público.

CARGOS

Paulino enfrenta ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Los cargos de fraude electrónico conllevan una pena de hasta 20 años de prisión cada uno, mientras que los de lavado de dinero contemplan hasta 10 años cada uno en caso de condena.

Los cargos se derivan de una investigación federal que, según las autoridades, comenzó hace aproximadamente tres años.

El demócrata, que representa a Lawrence y Methuen, compareció ante un juez federal el mismo día de su arresto y se declaró inocente de los 11 cargos en su contra. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 10 de octubre para una audiencia sobre el estado de su caso.

EN LIBERTAD CONDICIONAL

Tras su comparecencia, Paulino quedó en libertad bajo condiciones. No puede viajar fuera de Massachusetts y New Hampshire y solo puede desplazarse a Washington D.C., donde se encuentra su abogado, con autorización del tribunal.

El juez también ordenó la suspensión temporal de las operaciones de sus negocios, entre ellos Madison Mortgage, que ya estaba cerrada, y Madison Tax, que continuaba operando. Ambas empresas aparecen mencionadas en la investigación federal.

LA ACUSACIÓN FEDERAL

Según la acusación federal, Paulino obtuvo beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) entre 2020 y 2021 a nombre de un familiar de 77 años que, de acuerdo con los fiscales, desconocía la situación.

En abril de 2020, Paulino supuestamente presentó una solicitud en línea al Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA) en la que afirmó falsamente que el familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019. Según los fiscales, también presentó documentos falsificados y certificaciones semanales falsas.

Además, habría indicado que los beneficios fueran depositados electrónicamente en una cuenta bancaria que estaba únicamente a su nombre. Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, recibió más de 44,000 dólares en beneficios PUA que, según los fiscales, utilizó para pagar gastos relacionados con bienes raíces, cuotas de préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.

Según los documentos judiciales, Paulino presentó en junio de 2020 una solicitud de préstamo por Desastre Económico (EIDL) en la que declaró falsamente que los ingresos de su empresa de donas Jackson Enterprise fueron de 426,755 dólares, durante un período en el que, según la acusación, la empresa tuvo cero ingresos.

Esto le permitió recibir 136,600 dólares en julio de ese año, de los que supuestamente utilizó 18,000 dólares para la compra de bienes raíces en Lawrence.

En mayo de 2020 obtuvo otro préstamo EIDL de 109,200 dólares para Madison Tax y, posteriormente, solicitó un aumento, recibiendo 292,600 dólares adicionales, lo que elevó la deuda a un total de 401,800 dólares.

Tras recibir el aumento, según los fiscales, financió la hipoteca de dos personas para una propiedad en Methuen y otra en Lawrence, a quienes además supuestamente les cobró intereses del 5.5% y 7.94% y 25,000 dólares adicionales en comisiones de originación.

La acusación también señala que obtuvo una modificación fraudulenta de un préstamo EIDL para uno de los clientes de Madison Tax. En junio de 2020 ayudó al cliente a solicitar un préstamo de 104,300 dólares y posteriormente habría solicitado sin su conocimiento un aumento. En septiembre de 2021 la SBA aprobó un incremento de 243,200 dólares.

La fiscalía alega que Paulino luego pidió al cliente que le prestara 200,000 dólares. Ese dinero fue transferido a la cuenta de Madison Tax y utilizado para financiar una hipoteca de 680,000 dólares otorgada por Madison Mortgage a otro cliente para la compra de un inmueble en Lawrence. Por esa operación, cobró un interés de 6.25% y una comisión de originación de 17,000 dólares.

«En total, se alega que Paulino obtuvo fraudulentamente más de 700,000 dólares en beneficios federales a los que no tenía derecho y utilizó los fondos para enriquecerse», dijo Leah B. Foley, fiscal federal del Distrito de Massachusetts.