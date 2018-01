LA VEGA: Apresan hombre por tener relaciones sexuales con una yegua

LA VEGA, República Dominicana.- Un hombre fue apresado tras ser sorprendido cuando sostenía relaciones sexuales con una yegua, cuyo dueño puso una querella en su contra.

Luis Herrera admite que ha tenido sexo con el animal en el sector Jeremías del municipio, al tiempo que dice que el no es el único que lo hace y que el ha visto a muchas personas haciéndolo y nadie ha dicho nada.

“Ayy y que sometimiento, y cuanto no lo han hecho y yo lo’ he vi’to y no lo’ han hecho preso”, manifestó, según nota publicada por RDHerald. A la preguntade porque lo hizo solo contesta. “porque me dió deseo”