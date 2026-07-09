México anuncia acciones por muerte connacionales en EEUU

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Ciudad de México, 9 jul.- México anunció hoy que presentará denuncias ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra quien resulte responsable por las muertes de connacionales bajo custodia y en operativos de ICE.

La Cancillería solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República «para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos», afirmó el titular de esa cartera, Roberto Velasco.

«Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido», recalcó.

El titular mencionó, además, el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron al deceso de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Al intervenir en el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con periodistas, adelantó que, junto a organizaciones civiles, presentarán solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los connacionales.

El secretario de Relaciones Exteriores señaló que también exigirán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la protección de los mexicanos en los centros de detención de ICE.

Agregó esto último, en particular, de cara a los nuevos casos después de una primera solicitud formal realizada al funcionario en meses recientes.

Según precisó, la Secretaría de Relaciones Exteriores continuará igualmente en comunicación con instituciones del país norteño.

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