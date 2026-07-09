R. Dominicana vence a Costa Rica y avanza Panam Voleibol

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COLUMBUS, Ohio, Estados Unidos.– La selección femenina de voleibol U-21 de República Dominicana aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Panamericana de la categoría tras derrotar 3-1 a Costa Rica, en un emocionante encuentro correspondiente al Grupo B celebrado en el Covelli Center.

Las dominicanas cerraron la fase regular con marca perfecta de tres victorias sin derrotas y se impusieron con parciales de 24-26, 25-17, 25-14 y 25-19, luego de recuperarse de un primer set muy disputado en el que las costarricenses lograron tomar ventaja.

El conjunto caribeño mostró capacidad de reacción y dominó los tres siguientes parciales con un juego ofensivo más efectivo y una sólida defensa que marcó la diferencia en los momentos decisivos.

Rayni Mondesí encabezó el ataque dominicano con 21 puntos, seguida por Virelys Rivera, quien aportó 19 tantos. Ambar Hernández y Cristal Mercedes sumaron 12 unidades cada una para contribuir al triunfo quisqueyano.

La líbero Génesis Santos tuvo una destacada actuación defensiva, con importantes intervenciones en la recepción y cobertura de cancha que permitieron mantener la presión sobre el equipo rival.

Por Costa Rica, Nhya Barley fue la máxima anotadora del partido con 26 puntos, mientras que María Venegas agregó 10, en una actuación donde las centroamericanas compitieron de principio a fin.

En las estadísticas colectivas, República Dominicana superó a Costa Rica en ataque (57-45), bloqueo (8-7) y servicios (9-4), reflejando su superioridad en los principales renglones del juego.

Tras perder el primer parcial, las dominicanas ajustaron su ofensiva y tomaron el control del segundo set con remates de Mondesí, Rivera y Hernández, logrando empatar el partido. En el tercer parcial, el bloqueo y el ataque volvieron a responder para que las criollas dominaran ampliamente.

En el cuarto set, la combinación ofensiva de Rivera y Hernández permitió que República Dominicana se despegara en el marcador hasta sellar la victoria y su pase a la ronda semifinal.

Las semifinales se disputarán este sábado, luego de definirse los cruces entre los equipos clasificados de los diferentes grupos.

of-am