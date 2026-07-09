Abinader designa tres nuevos representantes Consejo Cultura

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader designó a tres nuevos representantes honoríficos del Consejo Nacional de Cultura mediante el Decreto 461-26, con el propósito de fortalecer la representación de distintos sectores en el principal órgano consultivo de las políticas culturales del país.

Las nuevas designaciones, que serán ejercidas a título honorífico, recaen en Jorge Hugo Cavoli Balbuena, como representante de los Consejos de Desarrollo Provincial; Alfredo Frances Ortiz, en representación del Poder Municipal; y Héctor José Rizek Sued, como representante del sector cultural.

El Consejo Nacional de Cultura está integrado por representantes de diversos ámbitos del Estado y de la sociedad, incluyendo los sectores público, social, cultural, académico, empresarial y territorial, con el objetivo de garantizar una participación plural en la formulación, seguimiento y fortalecimiento de las políticas culturales de la República Dominicana.

Con estas incorporaciones, el Gobierno busca reforzar la diversidad de voces y la articulación entre las instituciones y los diferentes actores vinculados al desarrollo cultural del país.