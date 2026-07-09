Líder Haití describe gestiones con Caricom durante cumbre

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Puerto Príncipe, 9 jul.- El Primer Ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, informó sobre sus gestiones durante la recién concluida cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) vinculadas con la situación de inseguridad que vive hoy el país.

El gobernante explicó en conferencia de prensa que sus conversaciones durante la 51 reunión del organismo en Santa Lucía, clausurada la víspera, incluyeron también la situación migratoria de los ciudadanos haitianos.

Los diálogos del gobernante con líderes de la Sesión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Caricom tocaron el apoyo al próximo proceso electoral, en espera de que los funcionarios designados enfrenten la inseguridad y la estabilidad del país.

Fils-Aimé anunció, por otro lado, próximas gestiones para renovar el mandato de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad, creada por la ONU, junto al despliegue total de su personal, y reconoció el respaldo sobre el asunto por parte de Jamaica, Bahamas y Santa Lucía.

El mandatario comunicó que su gobierno responderá a la solicitud de la Caricom en el sector de la salud sobre el envío de enfermeras para paliar la escasez de personal sanitario en los países miembros del organismo.

Hemos acordado enviar a esas naciones personal de enfermería cualificado, sobre lo cual contamos con el Ministro de Salud, quien es el responsable del seguimiento a este tema, agregó el Primer Ministro.

Fils-Aimé anunció, además, la donación por Guyana al país de 500 toneladas de arroz para apoyar la inseguridad alimentaria, y mencionó nuevas perspectivas de cooperación con Rumania y Corea del Sur en materia de seguridad, capacitación, comercio y salud.

of-am