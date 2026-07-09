EEUU asegura que Irán «no controla» el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON 10 Jul.- El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este jueves que Irán «no controla» el estrecho de Ormuz, negando a su vez que el tránsito a través de ese estratégico paso «solo está permitido» a través de las «rutas designadas» por Teherán.

«Irán no controla el estrecho de Ormuz», ha indicado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un mensaje en redes sociales en el cual ha agregado que «desde principios de mayo» sus uniformados han «contribuido a facilitar el tránsito con éxito de más de 800 buques mercantes y de 380 millones de barriles de petróleo crudo» a través del mismo.

De este modo, el órgano castrense ha arremetido contra el discurso que ha sostenido la República Islámica, especialmente en los últimos días, de que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

«Los medios de comunicación estatales iraníes afirman que el tránsito por el estrecho de Ormuz solo está permitido a través de las rutas designadas por Irán», ha indicado el CENTCOM desmintiendo tal afirmación.

Este mismo jueves la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha subrayado que los bombardeos ejecutados en los últimos días por Estados Unidos contra el país asiático «afectan gravemente» a la «reapertura gradual» del paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán, al tiempo que ha alertado del impacto de esta situación sobre «los intereses de los países que se benefician» de esta vía.

of-am