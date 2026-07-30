EE.UU. niega Irán destruyera 3 aviones y violara bloqueo naval

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) tachó de falsa la información de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés), que aseguró que su Fuerza Aeroespacial atacó con misiles balísticos «la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq».
«Ninguna aeronave estadounidense fue destruida ni dañada en los recientes intentos de ataque iraníes. Todos los misiles y drones fueron interceptados o no lograron llegar a las zonas objetivo», sostuvo el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.
El Ejército de Jordania anunció horas antes, este jueves, que había interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio y acusó a Irán del ataque, aunque afirmó que «fracasó» y no causó víctimas.
El hecho refleja la reescalada del conflicto, pues Centcom completó el miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán en la que impactó decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.
Por otro lado, el Comando Central estadounidense desmintió reportes de los medios estatales sobre que un petrolero comercial, el M/T Nora, «ha roto el bloqueo estadounidense» que ordenó el presidente Donald Trump como represalia por los ataques de Irán a los barcos en el estrecho de Ormuz.
«El buque comercial no ha traspasado el muro de acero del bloqueo estadounidense. Más de 20 buques de guerra de EE.UU., cientos de aeronaves y miles de efectivos militares se mantienen vigilantes y continúan haciendo cumplir plenamente el bloqueo», aseguró el organismo, con sede en Florida.
Sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba la quinta parte del crudo global antes del conflicto, el Centcom señaló que «los peligros inmediatos que se presentan para los buques comerciales y sus tripulaciones civiles son las amenazas verbales y los intentos de ataque del propio IRGC».
DEMÓCRATAS PIDEN RESPUESTAS AL PENTÁGONO
Un grupo de legisladores demócratas exigió explicaciones al Pentágono por el ataque de un dron iraní que mató a seis militares estadounidenses en Kuwait el pasado 1 de marzo, el segundo día de la guerra contra Irán, al denunciar posibles fallos en la protección y en la atención médica a las tropas.
Los congresistas remitieron el miércoles una carta al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la que le piden aclaraciones sobre la preparación de las fuerzas desplegadas en el ataque del 1 de marzo y sobre el tratamiento recibido por los militares heridos.
«Mientras usted y el presidente (de EEUU, Donald) Trump continúan poniendo en riesgo la vida de los militares en esta guerra temeraria, el pueblo estadounidense merece respuestas sobre si estaban adecuadamente preparados para proteger a los militares de ataques iraníes y brindarles la atención que necesitaban», declararon.
Consultado por EFE, el Pentágono declinó declarar al respecto y aseguró que responderá «directamente a los autores» de la misiva.
ARRASTRADOS, nieguen todo lo que quieran; nosotros tenemos las imágenes. Sabemos que negar es todo lo que les queda.
Y les vamos a dar un dato; Los medios de prensa, incluyendo los estadounidenses, están diciendo que Estados Unidos e Israel no tienen misiles interceptores, que Israel no ataca a Irán porque no tienen con que interceptar los contraataques iraníes. Las cosas se van a poner feas.
Y los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., lo niegan también. Dicen que las imagenes que circulan por todas las redes, son inteligencia artificial.
Y por ahí hay uno que se fue a las guerras del pasado, para desmentir la destrucción de esos aviones; dice que Israel es poderoso, que ganó guerra en 1948, 1967 y 1973. Que el CENTCOM dijo que no, que todos los misiles fueron interceptados.
🤣🤣🤣🤣.
A ese del PASADO, debemos preguntarle y que nos diga CUÁNTOS de ESOS MILITARES ASESINOS ISRAELÍES de 1948, 1967 y 1973 son LOS MISMOS que están hoy ‘asesinando infantes, adolescentes, mujeres y ancianos’. 😖 😖 😖
Que cada uno de ellos tuviera 20 años en 1948, 1967 y 1973 , los que estén vivos tendrían 98 años los de 1948, 79 años los de 1967 y 73 años los de 1973.
¿y siguen ‘masacrando infantes, adolescentes, mujeres y ancianos’ de Caza, Palestina, Siria, Cisjordania, etc.? 😖 😖 😖
😂 😂 😂 😂 😂
Emplazo a este pasquin a que desmienta al profesor de M.I.T. (Massachusett Institute Of Technology) Theodore Postol sobre sus escritos y videos acerca de de la capacidad destructiva de los misiles Iranies FATAH los cuales fueron utilizados en ese ataque.
El profesor Theodore Postol del MIT, experto en sistemas de defensa antimisiles y tecnología nuclear, ha evaluado que los nuevos misiles iraníes, como la familia Fattah, representan un cambio estratégico y son prácticamente imposibles de interceptar con los sistemas de defensa aérea convencionales.
Las evaluaciones clave del profesor Postol sobre este arsenal incluyen:Velocidad y maniobrabilidad extrema: Postol destaca que la nueva generación de misiles iraníes incorpora motores cohete en sus ojivas, lo que les permite mantener o incrementar su velocidad hasta velocidades superiores a Mach 10 (más de \(3 \frac{\text{km}}{\text{s}}\)) al momento del impacto. Esta combinación de alta velocidad y maniobrabilidad los hace inalcanzables para los escudos antimisiles actuales.
Potencia de impacto: Debido a su alta velocidad terminal, la energía cinética liberada en el impacto es equivalente al peso del arma en TNT. Postol señala que esto les otorga una precisión y capacidad destructiva enorme contra infraestructuras estratégicas.Capacidades de ataque coordinado: El experto del MIT ha advertido sobre el uso conjunto de estos misiles con enjambres de drones de ataque. Estos métodos de guerra asimétrica están diseñados para saturar y agotar rápidamente las reservas de los interceptores occidentales y aliados, dejando las defensas aéreas expuestas.La visión de Postol forma parte de una crítica técnica más amplia sobre el desempeño… Leer mas »
Los videos del profesor nortemaericano. Pueden ser vistos en youtube.
? y entonces ,a’ quien es? quer se le va ha creer?.,
NO TE QUIERAS PASAR DE LISTO. AHI ESTAN LAS IMAGENES Y LAS EVIDENCIAS QUE DESMIENTEN A CENTCOM. PORQUE TU CREES QUE NO PERMITEN QUE LA GENTE BAJE LOS VIDESO Y LAS FOTOS?.
ALGO ASI COMO NEGARON LO DE LOS PORTAAVIONES CON BOQUETES Y LOS AVIONES TANQUES QUEMADOS EN IRAQ Y KUWAIT?????LETRINA..LETRINA….LAS MENTIRAS TIENEN PATAS CHIQUITICAS….ELLOS PODRAN NEGAR…PERO LAS EVIDENCIAS ESTAN AHI….DONDE ESTAN LOS PORAAVIONES AVERIADOS…LETRINA???
CON RAZON NO PERMITEN QUE LA GENTE ENVIE LOS VIDESO GRABADOS DE LOS GUAMAZOS QUE REV=CIBEN ESTOS ASESINOS INVASORE….PUES UTILIZAN A LOS ABANICOS CONDONES MEDIATICOS ASI COMO USAN EL PAPEL HIGIENCO…PARA EMBARRAR HECES.