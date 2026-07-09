Bandas reanudan los ataques contra urbe suroccidental Haití

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Puerto Príncipe, 9 jul.- La coalición de pandillas criminales haitianas «Viv ansanm» reanudó sus ataques contra la localidad sudoccidental de Kenscoff, donde se registran hoy «muchos muertos y desaparecidos», según testimonios.

Los pandilleros realizan sus ataques desde el domingo, pero solo el primero de ellos fue repelido por las fuerzas del orden, de acuerdo con declaraciones del presidente de la comisión municipal, Jean Massillon, citado por el diario Le Nouvelliste.

El reinicio de la actividad militar de los delincuentes, tras varios meses de relativa calma, pone de nuevo al municipio de Kenscoff en el punto de mira de dicha agrupación armada, añadió el periódico.

La autoridad regional describió en entrevista con Le Nouvelliste numerosas bajas, casas incendiadas y residentes retenidos como rehenes por los delincuentes, aunque sin precisar cifras de víctimas.

«Los agentes del orden -según el alcalde- intentaron intervenir mediante vehículos blindados, pero les resultó imposible llegar a la zona donde se encuentran los delincuentes, mientras la población está desesperada».

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