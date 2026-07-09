Presidente encabezará jornada de inauguraciones en Samaná

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SAMANA.– El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado una amplia agenda de trabajo en la provincia de Samaná, donde encabezará la inauguración de obras educativas, deportivas y turísticas, además de participar en encuentros con estudiantes, comunitarios y programas de inclusión social impulsados por el Gobierno.

La jornada iniciará a las 11:00 de la mañana en el municipio de Santa Bárbara de Samaná con una visita a la Jornada de Inclusión Social Primero Tú, organizada por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), en el Politécnico Zuleica Acosta.

Posteriormente, el mandatario visitará el programa Familia Inclusiva en el barrio Wilmore y encabezará una asamblea comunitaria del programa Gobierno Contigo, donde escuchará las principales necesidades de los residentes y dará seguimiento a las acciones gubernamentales en la zona.

Como parte de su recorrido, Abinader inaugurará el techado de la Escuela Primaria José Gabriel García, una infraestructura destinada a ofrecer un espacio seguro para el desarrollo de actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas.

Asimismo, dejará inaugurado el remozamiento del play municipal de Samaná, una obra orientada a fortalecer la práctica deportiva, la integración comunitaria y la creación de espacios adecuados para la juventud.

El jefe de Estado también sostendrá un encuentro con estudiantes de liceos públicos y colegios privados en el Polideportivo Municipal, donde conversará sobre educación, liderazgo, formación académica y las oportunidades de desarrollo para los jóvenes dominicanos.

Agenda en Las Terrenas

La jornada continuará en el municipio de Las Terrenas, donde el presidente Abinader inaugurará la Escuela Minerva Mirabal, ubicada en el sector La Ceiba, ampliando la capacidad educativa y mejorando las condiciones para estudiantes y docentes de la comunidad.

Además, encabezará la apertura del techado de la Escuela Luis Emilio Vanderhorst, una obra que permitirá contar con mayores espacios para actividades escolares y comunitarias.

La agenda presidencial concluirá con la inauguración del Hotel Blu Terrenas y el acto de primer palazo para la construcción del Hotel Almare Beach Resort Curio Collection, proyectos que fortalecen la oferta turística de Samaná y contribuyen al crecimiento económico de la provincia.

Con estas actividades, el Gobierno busca resaltar las inversiones en infraestructura educativa, deportiva y turística como pilares para impulsar el desarrollo social y económico de la región.

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