Muere Bonnie Tyler, la icónica voz «Total Eclipse of the Heart»

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PORTUGAL.- La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980, falleció este jueves a los 75 años en un hospital de Faro, donde permanecía ingresada desde mayo tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de emergencia.

La artista, nacida como Gaynor Hopkins el 8 de junio de 1951 en Skewen, Gales, alcanzó fama internacional gracias a su inconfundible voz rasgada y a éxitos que marcaron a varias generaciones, entre ellos «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero», «It’s a Heartache» y «Lost in France».

Según los reportes, Tyler fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia por una afección intestinal y posteriormente permaneció varias semanas en estado crítico, incluyendo un período de coma inducido. Aunque mostró una leve mejoría durante su recuperación, su estado de salud volvió a agravarse hasta producirse su fallecimiento.

Su interpretación de «Total Eclipse of the Heart», lanzada en 1983 y escrita por Jim Steinman, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la música contemporánea, alcanzando el primer lugar en numerosos países y consolidándose como un clásico que ha trascendido generaciones.

A lo largo de una carrera de cinco décadas, Bonnie Tyler publicó 18 álbumes de estudio, obtuvo nominaciones a los premios Grammy, representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 y recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su contribución a la música.

Tras conocerse la noticia, artistas, personalidades y seguidores de todo el mundo expresaron su pesar y rindieron homenaje a una cantante cuya potente interpretación y estilo inconfundible dejaron una huella imborrable en la historia de la música popular.

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