PLD alerta alza importaciones perjudica a productores de RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 9 jul.- La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD( denunció hoy que el Ministerio de Agricultura incrementó las autorizaciones para importar alimentos durante el primer semestre de 2026, una política que, opinó, perjudica la producción nacional.

El titular del organismo, Adriano Sánchez Roa, afirmó que el actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, ha otorgado más permisos de importación que su antecesor y que en cualquier primer semestre de años anteriores.

Según el exsenador, la situación resulta más preocupante porque durante abril y mayo faltaron servicios de apoyo a la siembra, lo que podría agravar el panorama del sector agropecuario en la segunda mitad del año.

Sánchez Roa sostuvo que más del 30 por ciento de los alimentos consumidos en República Dominicana provienen del exterior, una realidad que afecta a los productores nacionales y los expone al riesgo de quiebra, puntualizó.

El dirigente opositor reiteró que el Gobierno debe priorizar la producción nacional antes de autorizar el ingreso de mercancías, sobre todo durante las épocas de cosecha, con el fin de proteger a los agricultores y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Asimismo, afirmó que República Dominicana cuenta con tierras, tecnología y productores capaces de sustituir una parte importante de las importaciones e incrementar las exportaciones, como lo evidencian los resultados alcanzados por los sectores avícola, arrocero y tabacalero.

of-am