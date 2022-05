Zozobra yola iba a Puerto Rico; han recuperado once cadáveres

SANTO DOMINGO.- Al menos 11 personas han muerto y otras 31 han sido rescatadas luego que una yola zozobrara a unas 10 millas al norte de la Isla de Desecheo, en el oeste de Puerto Rico.

Se desconoce su procedencia y sus nacionalidades. Varias de ellas indicaron que eran de la República Dominicana y Haití.

No obstante, Jeffrey Quiñones, portavoz del CBP en Puerto Rico, confirmó al periódico The New York Times que la embarcación zarpó de la República Dominicana y que la mayoría de las personas a bordo eran de Haití.

Entre los sobrevivientes hay 11 mujeres y 20 hombres.

Ricardo Castrodad, portavoz de prensa de la Guardia Costera de San Juan, informó vía telefónica que «tenemos un avión C-130 que se incorporará a la búsqueda, nuestros helicópteros de la Estación Aérea Borinquen siguen buscando y el escampavías Joseph Tezanos permanece en la escena para seguir las labores de búsqueda y rescate durante la noche. Seguimos con la búsqueda”.

Explicó que unidades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) trabajan en el rescate.

Advirtió que el número de personas rescatadas y de víctimas podría aumentar.

Indicó que, basado en lo que indicaron varias personas rescatadas, agua comenzó a entrar al bote lo que, en última instancia, causó que se hundiera.

