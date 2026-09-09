YEMEN: Aumentan 32 muertos en los ataques fuerzas en Riad

YEMN 9 Sep.- Los rebeldes hutíes han elevado este miércoles a 32 los muertos a causa de una serie de ataques perpetrados a principios de esta semana por las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí contra la principal prisión de la gobernación de Al Jauf, en el norte de Yemen.

El portavoz del Ministerio de Sanidad de las autoridades instauradas por la insurgencia hutí, Anees Alasbahi, ha informado en sus redes sociales de este nuevo balance de víctimas, que mantiene en siete el número de heridos.

En el mismo mensaje, ha lamentado que «la mayoría de los cuerpos víctimas se encuentran despedazados» y ha reiterado que son cifras preliminares, ya que continúan los trabajos «día y noche» de los equipos de rescate para localizar a víctimas.

Los enfrentamientos tanto dentro como fuera de Yemen entre el grupo fundamentalista y las fuerzas de la coalición militar encabezada por Riad han escalado en las últimas semanas. En julio, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo a Arabia Saudí tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, tras lo que las autoridades saudíes anunciaron una misión para una alianza internacional destinada a proteger el mar Rojo de los ataques de los rebeldes contra la navegación en la zona.