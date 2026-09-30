Yankees apalean a Boston y toman ventaja en playoffs de GL

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NUEVA YORK.- Los Yankees de Nueva York derrotaron 9-0 a los Medias Rojas de Boston en el primer partido de la Serie de Comodines de la Liga Americana, apoyados en una poderosa ofensiva y una dominante actuación del lanzador Cam Schlittler.

Ben Rice fue la gran figura del encuentro, al conectar dos jonrones, incluido un grand slam, y remolcar seis carreras. Terminó de 5-4 y se convirtió en el primer jugador de los Yankees con cuatro hits en un partido de postemporada desde 2020.

En el montículo, Schlittler ponchó a 10 bateadores en 6⅓ entradas, permitió apenas dos hits y una base por bolas, mientras los Yankees limitaron a Boston a tres imparables en todo el partido.

Con el triunfo, Nueva York tomó ventaja 1-0 en la serie al mejor de tres partidos. El segundo encuentro está programado para este miércoles 30 de septiembre en el Yankee Stadium; una victoria de los Yankees les daría el pase a la Serie Divisional.

Max Fried abrirá por Nueva York, mientras que Boston anunció a Sonny Gray como su abridor para intentar prolongar la serie hasta un tercer partido

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