Wilfrido Vargas será homenajeado en Cataratas del Niágara

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SANTO DOMINGO.- El merenguero Wilfrido Vargas recibirá un «importante» reconocimiento el próximo 16 de agosto por su «exitosa trayectoria» artística durante la ceremonia de iluminación de las Cataratas del Niágara, en su lado estadounidense, con los colores de la bandera dominicana, informó este martes la oficina del artista.

La distinción, organizada por el Comité de Dominicanos Resientes en Canadá, se realizará entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, en el marco de la conmemoración del Día de la Restauración.

«El homenaje destaca la significativa contribución de Vargas a la música dominicana y su papel en la proyección internacional del merengue, género en el que ha sido uno de sus principales exponentes durante más de cinco décadas», dijeron sus manejadores.

La confirmación oficial fue emitida mediante una carta firmada por Danny Chevalier, presidente de la entidad, quien informó que el comité organizador seleccionó al artista en reconocimiento a su legado y al impacto de su carrera en la difusión de la cultura dominicana a nivel mundial.

Este reconocimiento se enmarca dentro de una tradición establecida por Copropcanada, que en años anteriores ha rendido homenaje a destacadas figuras del ámbito cultural dominicano.

En 2023 fue reconocido el compositor William Liriano (padre), autor del emblemático tema ‘El tabaco’, de Johnny Ventura; en 2024 la distinción recayó en Fernando Villalona, mientras que en 2025 fueron homenajeados Sergio Vargas, en el lado canadiense, y el maestro Rafael Solano, en el lado estadounidense.

La dedicatoria a Wilfrido Vargas representa un nuevo capítulo en el reconocimiento internacional al merengue y a los artistas que han contribuido a consolidarlo como uno de los principales símbolos de la identidad cultural dominicana en el mundo.

Con este homenaje, las Cataratas del Niágara volverán a iluminarse con los colores patrios, en una celebración que no solo conmemora una fecha histórica para la República Dominicana, sino que también exalta el legado de un artista cuya obra ha trascendido generaciones y fronteras, concluyó la información.