Week 2026 llegará a 5 destinos con más de 200 restaurantes

El anuncio fue hecho este 27 de agosto por Juan Bancalari, presidente de ASONAHORES, junto a otros ejecutivos.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES), junto a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), presentó en Santiago la IX edición de SDQ Gastronómico y Restaurant Week 2026, que reunirá a más de 200 restaurantes en cinco destinos del país.

La iniciativa busca promover la gastronomía como parte esencial de la experiencia turística y cultural dominicana, durante septiembre, declarado Mes de la Gastronomía.

RECORRIDO GASTRONÓMICO

La jornada comenzará en Punta Cana, del 1 al 6 de septiembre; continuará en Santiago, del 7 al 13; seguirá en Santo Domingo, del 14 al 20, y finalizará simultáneamente en Puerto Plata y Jarabacoa, del 21 al 27.

El presidente de ASONAHORES, Juan Bancalari, destacó que la gastronomía constituye un elemento diferenciador de la oferta turística dominicana, al conectar a los visitantes con la cultura, identidad y tradiciones del país.

Señaló además que el turismo gastronómico dinamiza una amplia cadena de valor que involucra restaurantes, hoteles, productores, agricultores, pescadores y proveedores.

SANTIAGO SE SUMA

El presidente de ADERES, Giancarlo Bonarelli, afirmó que la expansión responde al crecimiento de la plataforma y a la promoción de la gastronomía dominicana.

Mientras, Darío Núñez, presidente de la Unión Gastronómica de Santiago (UGASA), resaltó que la participación de la ciudad contribuye a posicionarla como destino gastronómico y dinamiza la economía local.

En Santiago participarán, entre otros, Camp David Ranch, El Tablón Latino, Kló Kitchen Market, La Antillana, La Desayunería, La Locanda Santiago, La Parrillita, Mar y Fuego, Noah, Saga, Casa Musa, Nocciola Santiago y Maximun Rooftop.

an/am