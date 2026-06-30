WASHINGTON: Presidenta PSC participa en encuentro

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WASHINGTON D.C.- La presidenta del Partido Solidario Cristiano (PSC), Soraya Aquino, participó en el encuentro internacional Road to Majority, uno de los principales espacios de articulación del liderazgo conservador y cristiano de Estados Unidos y América Latina.

El evento reunió a congresistas estadounidenses, pastores, líderes de fe, representantes de organizaciones civiles y dirigentes políticos del continente. Este año coincidió con la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

A la cita asistieron líderes latinoamericanos, incluidos aspirantes presidenciales, legisladores y representantes de organizaciones comprometidas con la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y los valores judeocristianos.

El presidente Donald Trump participó en el evento y reafirmó la importancia de promover en el continente una agenda basada en la defensa de la vida, la familia, la libertad y los valores judeocristianos. Los calificó como pilares esenciales para el fortalecimiento institucional, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos.

Durante la jornada se trataron temas como el fortalecimiento de la familia, la protección de la libertad, la participación ciudadana, el liderazgo con principios y la cooperación entre países para enfrentar desafíos sociales, culturales y políticos.

Aquino valoró el intercambio con líderes de distintos países y reafirmó el compromiso del PSC de impulsar en República Dominicana una propuesta política centrada en la dignidad humana, la defensa de la familia, la libertad y el fomento de valores.

“Estos espacios fortalecen la cooperación entre quienes creemos que el futuro de nuestros pueblos debe edificarse sobre principios sólidos y permanentes”, expresó.

La participación de la presidenta del PSC en el foro fortalece los vínculos del partido con líderes y organizaciones que promueven una agenda de principios para América, con una visión compartida de cooperación, democracia, libertad y desarrollo para las futuras generaciones.