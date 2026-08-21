Voleibol RD defiende título en NORCECA rumbo a JJOO 2028

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SANTO DOMINGO.- Las Reinas del Caribe inician este viernes su camino hacia una nueva clasificación olímpica, cuando debuten ante Costa Rica en el Campeonato Continental Femenino NORCECA 2026, que se celebrará en el Palacio de Voleibol “Prof. Ricardo Gioriber Arias”, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El conjunto dominicano, que recientemente conquistó su séptimo título consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, buscará defender en casa la corona continental conquistada en 2023 y avanzar en el proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El partido contra Costa Rica está programado para las 8:30 de la noche, como cierre de la jornada inaugural, que contempla otros tres encuentros. La competencia reunirá a ocho selecciones: República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Además del título continental, el torneo otorgará tres plazas para el Campeonato Mundial Femenino de la FIVB 2027. Asimismo, los cuatro mejores equipos de la clasificación final, con excepción de Estados Unidos por su condición de país sede de los Juegos Olímpicos, avanzarán al Clasificatorio Continental NORCECA que se disputará el 28 y 29 de agosto en el mismo escenario.

En esa segunda fase estará en juego una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los cuatro equipos clasificados se medirán en semifinales y los ganadores disputarán la final por el boleto olímpico.

Dominicana encabeza el Grupo B

Las Reinas del Caribe quedaron ubicadas en el Grupo B, junto a Puerto Rico, Cuba y Costa Rica. El Grupo A lo integran Estados Unidos, Canadá, México y Trinidad y Tobago.

La ronda preliminar se desarrollará del 21 al 23 de agosto. Los ganadores de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los conjuntos que ocupen el segundo y tercer puesto disputarán los cuartos de final.

Los cuartos de final están programados para el 24 de agosto, las semifinales para el 25 y los partidos por las medallas y las posiciones finales para el 26 de agosto.

Para las dominicanas, el compromiso representa una nueva oportunidad de mantener su dominio regional y dar otro paso hacia su quinta clasificación olímpica, después de sus participaciones en Atenas 2004, Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024.

Con el respaldo de su público y como actuales campeonas continentales, las Reinas del Caribe afrontarán desde esta noche un torneo que combina la defensa de su corona con el objetivo mayor de asegurar el camino hacia Los Ángeles 2028.

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